Black Friday: OMEN by HP lo anticipa e propone un portatile da gaming con quasi il 30% di sconto

Da un po’ di anni a questa parte il fenomeno del Black Friday, tipicamente americano, è diventato una prassi anche in Italia. Ogni anno, verso la fine di Novembre, tutte le principali aziende propongono un bel po’ di scontistiche interessanti su molti prodotti, al punto da renderli il più convenienti possibile. Anche quest’anno le proposte non saranno, almeno si spera, meno attraenti rispetto al passato e ci sono già alcuni indizi che fanno pensare a questo.

Alcune aziende, infatti, non hanno perso tempo e stanno addirittura anticipando il Black Friday proponendo sconti più o meno interessanti. Ovviamente bisogna fare molta attenzione ai prezzi: cercare l’affare migliore, specie in questo periodo, non è affatto semplice. Oggi proponiamo un interessante sconto su un prodotto che, per alcuni di voi, potrebbe essere particolarmente interessante.

OMEN by HP sconta un suo portatile da gaming del 29%

Come appena anticipato dal sottotitolo, anche OMEN by HP fa parte di quelle aziende che prendono in contropiede il Black Friday proponendo offerte spesso interessanti. Tra tutte le offerte proposte, in particolare, segnaliamo un portatile da gaming in promozione con il 29% di sconto. Si tratta del modello dc-0022nl, è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Invece del prezzo di listino, pari a 1132,99 euro, con uno sconto di questo tipo riuscirete a pagarlo appena 799 euro. Con questa cifra riuscirete a portarvi a casa un prodotto con CPU Intel i5-8300H, GPU Nvidia GeForce GTX 1050Ti, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD (oltre ad un HDD meccanico avente una capienza pari ad 1Tb). Ricordiamo, inoltre, che questo PC è stato pensato per essere facilmente modificabile in quanto è possibile aggiungere memoria RAM o spazio di archiviazione semplicemente togliendo la copertura posteriore.

Poniamo attenzione anche al pannello montato su questo dispositivo: si tratta di uno schermo IPS avente una risoluzione pari al Full HD (1920 x 1080 pixel) e con un refresh rate pari a 144Hz. Obiettivamente parlando, non è semplice trovare un PC con un display di questa categoria.

Ci teniamo a precisare che questo prodotto è adatto ad un pubblico che predilige un gaming leggero, senza troppe pretese. La scheda video in esso presente appartiene alla fascia medio-bassa e, proprio per questo motivo, non potrete pretendere delle prestazioni al di là di una certa soglia. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte e, in generale, per poco tempo a partire dalla redazione di questo articolo.