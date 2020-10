Black Friday: anche quest’anno tante offerte da non perdere

Ogni anno il Black Friday è ormai un appuntamento fisso per tutti i consumatori più attenti. Un giorno particolare dell’anno in cui piovono letteralmente offerte, ovvero il giorno successivo alla Festa del ringraziamento americana, solitamente quindi l’ultimo venerdì di novembre.

Quest’anno questa data importante sarà venerdì 27 novembre 2020 e si prospetta quindi come una giornata particolarmente interessante, da segnare in calendario.

Anche quest’anno il Black Friday MediaWorld sarà particolarmente ricco di promozioni ed occasioni legate a smartphone, televisori, asciugatrici, iPhone, notebook e tantissimi prodotti Dyson. Ma la convenienza riguarda tantissimi prodotti.

Durante questa giornata, infatti, MediaWorld lancerà una serie di offerte lampo, sconti imperdibili su tantissimi prodotti. Un ottimo modo per farsi un regalo o per iniziare a pensare ai regali di Natale.

Black Friday 2020: le offerte in store e online

MediaWorld, come ogni anno, consente di fare acquisti a prezzi estremamente vantaggiosi durante il Black Friday sia in store che attraverso il sito www.mediaworld.it, al quale basterà iscriversi per poter battere sul tempo gli altri clienti ed accaparrarsi le offerte migliori.

Una volta completata l’iscrizione potrete aggiungere al vostro carrello i prodotti in promozione di vostro interesse e procedere, quindi, in pochissimi click all’acquisto e scegliere l’indirizzo di spedizione.

Tutte le offerte saranno, però, disponibili anche in negozio dove potrete fare shopping e avvalervi dei consigli del personale in store.

Per non farvi trovare impreparati potete procedere per tempo alla registrazione al sito, completare l’inserimento di tutti i dati personali ed essere già pronti. Potrete, inoltre, iscrivervi anche alla newsletter così da essere sempre aggiornati sulle offerte del Black Friday ma anche in altri periodi dell’anno.