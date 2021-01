BETT 2021: in arrivo notebook per la didattica da Asus, Acer e JP-IK

In occasione dell’evento BETT 2021 dedicato alle tecnologie educative, Microsoft, che ha prospettato anche un aggiornamento (Reflect) per il software Teams, in modo che gli studenti possano sviluppare abilità emotive e sociali, condividendo valutazioni e pensieri con gli insegnanti, ha patrocinato anche l’arrivo sul mercato di 5 nuovi portatili che, animati da Windows 10, sono realizzati da Acer, Asus, e JP-IK.

Da Acer arrivano i notebook TravelMate B3 (239 dollari) e TravelMate Spin B3 (329 dollari): resistenti, con tastiere a prova di schizzi, e rivestimenti anti batterici, i due laptop sono mossi da non precisati processori Intel Pentium a 10 nanometri, con architettura Jasper Lake, abbinati a schede grafiche integrate Intel HD 620, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Comprensivi anche di una porta USB Type-C, connessi a internet mediante il modulo LTE o il modem Wi-Fi 6, ambedue montano display HD da 11.6 pollici, con la differenza che lo Spin, oltre ad averlo sensibile al tocco, può ruotarlo di 360°.

L’Asus ExpertBook BR1100 (279 dollari), ricco di opzioni, prevede un display HD da 11.6 pollici, sormontato da webcam HD, con opzione touch abilitata al supporto verso la stilo Asus. A motorizzarlo saranno processori Intel a 10 nanometri, tra il dual core (2.8 GHz) dual thread Intel Celeron N4500 e il quadcore (3.3 GHz massimi) quad thread Intel Pentium Silver N6000: in termini di memorie, saranno previste configurazioni con RAM (LPDDR4) da 4 a 8 GB, e con storage (eMMC) da 64 a 128 GB. Tra le porte, spiccano 3 USB, con una 2.0 e due 3.2 (una Type-C) mentre, in ambito connettività, il laptop educativo di Asus sarà presente solo col Wi-Fi 6, o anche con un modulo LTE.

Somigliante a un netbook (305x202x20 mm, per 1.25 kg) è il Leap T304 (185 dollari) della portoghese JP-IK: il display TN, da 11.6 pollici, non touch, è risoluto in HD e in cima esibisce una webcam rotante da 2 megapixel: il processore, a 14 nanometri, è l’Intel Celeron N4000 (max 2.6 GHz), che può contare su 4 GB di RAM (LPDDR4) e 128 GB di storage SSD M.2. Provvisto delle connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0, presenta tre porte USB 3.0 (una Type-C) mentre, in termini di autonomia, l’energia è tratta da una batteria da 30 Wh (4.000 mAh).

Dallo stesso marchio arriverà anche il modello Leap Connect T304 (229 dollari), con lo stesso display dell’altro modello, dal quale mutua anche il Wi.Fi 5, i Bluetooth 5.0, la batteria, e la risoluzione della webcam, oltre che i 4 GB di RAM: lo storage, però, è da 64 GB, ed il processore è un recentissimo Snapdragon 7c di Qualcomm, provvisto della GPU Adreno 618 e portatore del modem 4G/LTE Snapdragon X15.