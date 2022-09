Beosound Theater: a IFA 2022 arriva la nuova soundbar premium di Bang & Olufsen

Ascolta questo articolo

Nonostante siano passati pochi mesi dall’ultima presentazione, il marchio danese Bang & Olufsen non si è voluto perdere l’IFA 2022 di Berlino, in occasione della quale ha annunciato la soundbar Beosound Theater, un prodotto destinato all’home cinema, di fascia high-end, per potenza, innovazione e meticolosità nella realizzazione.

Innanzitutto, la soundbar Beosound Theater, dal design a “barca a vela“, può essere personalizzata: la consueta versione rivestita in tessuto è affiancata da una variante in doghe in legno dall’aspetto molto artigianale, caldo, e vintage (quasi in stile anni ’70). Montabile a parete (via supporto motorizzato), sul pavimento (sempre con supporto motorizzato), su una superficie piana, e “in piedi” da sola, la nuova bar danese ha una sorta di “ali” aggiuntive in alluminio che l’utente fissare nel caso col trascorrere del tempo passi ad esempio da una TV a 55 a una a 75 pollici.

Nell’eventualità invece che in futuro emergano nuove connettività, la parte posteriore potrà essere cambiata con quella che recherà i protocolli più aggiornati in termini di interfacce. Essendo stata lasciata inusato il 50% della potenza di calcolo, vi sono margini per migliorie via aggiornamenti al software a base Linux.

In termini di sostanza, l’interno ospita 12 driver, ovverosia due tweeter da 25 mm, un altoparlante centrale coassiale personalizzato (con un driver di gamma media da 135 mm e un tweeter da 25 mm) per la nitidezza del parlato, due woofer personalizzati da 6,5 ​​pollici (165 mm) a corsa lunga, quattro altoparlanti full range da 65 mm, due driver midrange da 75 mm, col risultato di ottenere (passando per dieci amplificatori da 60W e da due da 100 watt per i bassi) una potenza di 800 watt, con sino a 112 dB di pressione sonora all’insegna di un suono che va in tutte le direzioni, anche in alto, e che può anche essere esteso in ottica home theatre collegando sino a 16 speaker esterni (mediante altrettante uscite Powerlink, metà della quali wireless), nel caso non si ritenesse abbastanza il lavoro fatto dagli ingegneri del suono, che si sono impegnati per far cancellare i riflessi delle pareti laterali, come se i muri fossero “spariti“.

In termini di porte, la soundbar Beosound Theater ha un ingresso USB Type-C, una HDMI e ben 4 Ethernet: in quest’ultimo caso, cogliendo l’escamotage di usarne una per collegarci una smart TV di LG, si potrà controllare quest’ultima col telecomando della soundbar, o con l’app B&O. Ciò nonostante, il prodotto si appoggia molto anche al wireless, come confermato dal supporto allo Spotify Connect, all’integrazione del Chromecast, alla presenza del Bluetooth 5.1, al supporto verso l’Apple AirPlay 2 e il BeoLink Multiroom.

Secondo quando spiegato dall’azienda, bisognerà attendere Ottobre per aver disponibile la soundbar Beosound Theater, che sarà prezzata a partire da 6.490 euro per la versione in tessuto, laddove quella con i succitati elementi in legno di rovere costerà 7.490 euro.