BenQ EH620: ufficiale il proiettore smart con Windows 11 a bordo

BenQ, leader globale per le tecnologia di rappresentazione digitale delle immagini ha annunciato, dal suo quartier generale a Taiwan, il BenQ EH620, il primo proiettore smart al mondo ad essere animato da Windows 11 (in versione IoT Enterprise).

Il proiettore BenQ EH620 utilizza la tecnologia DLP e proietta immagini in rapporto 16:9 risolute in FullHD (1920x1080p), con una notevole luminosità, pari a 3.400 Ansi Lumen, un contrasto full-off / full-on da 15000:1, una profondità colore a 30-bit (tal da poter rappresentare 1,07 miliardi di colori, con la sotto-conseguenza del poter coprire il color gamut Rec. 709 sino all’83%). Ulteriori vantaggi alla qualità delle immagini rappresentate derivano poi dalle funzioni auto-picture e auto keystone (correzione della distorsione trapezoidale in modo che, anche se il proiettore non è del tutto perpendicolare alla superficie di proiezione, l’immagine venga sempre perfettamente rettangolare).

Secondo il costruttore, la lampada di illuminazione è garantita per una durata variabile in correlazione con la modalità scelta. In SmartECO mode si arriva a 15mila ore, che calano a 10mila in modalità ECO e a 4.000 in modalità normale. Integrato con Google Meet, TeamViewer Meeting e Skype, che sono precaricati, il proiettore BenQ EH620 migliora il supporto alle videoconferenze mediante l’auto sound e la presenza di due altoparlanti da 5W cadauno. Nell’ottica delle riunioni in presenza, invece, torna utile la funzione che consente a più utenti di proiettare in contemporanea le loro presentazioni (nello specifico, il dispositivo ne visualizza sino a 4 assieme). In relazione all’operazione da compiersi, l’Uni Launcher consente di scegliere l’interfaccia a essa più idonea.

Sul retro, il proiettore BenQ EH620 nasconde varie porte, tra cui cinque USB (una mini-B, una 2.0, un terzetto di 3.0), una seriale a 9 pin di tipo RS232, un’uscita monitor VGA, due HDMI 1.4, un ingresso PC VGA, e una RJ45 per l’Ethernet. Il terminale supporta le connettività senza fili Wi-Fi ac (in modo sicuro, con protezione wireless WPA2 e crittografia AES a 128 bit), e Bluetooth 4.2, come pure i protocolli Google Cast, Miracast, BenQ InstaShare, Airplay.

Grazie alla presenza di un processore Celeron, afferente alla serie 4.000, è possibile far girare sul proiettore BenQ EH620 le app del Microsoft Store, e i software normali, come Office 365, Zoom, Adobe Document Cloud, Microsoft Azure e tutti gli altri, senza dover collegare il PC. Sempre lato software, è stato assicurato il supporto ai sistemi di controllo Extron, PJ Link, Creston, AMX, e agli aggiornamenti automatici Over-The-Air (OTA).