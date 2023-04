Beelink EQ12: ufficiale il miniPC con Intel Alder Lake serie N

Il brand tecnologico Beelink ha annunciato un nuovo miniPC, il modello EQ12, animato per la prima volta nella storia di questo brand da chipset Intel Alder Lake dell’economica e accessibile serie N.

Previsto nei colori white, millennial grey, senior grey, e navy blue, il Beelink EQ12 ha uno chassis in plastica con misura 124 x 112 x 38 mm che ha spazio sufficiente per contenere pure una ventola per la dissipazione attiva del calore. Sull’esterno, come porte, si trovano l’ingresso per l’alimentazione CC, un jack audio da 3.5 mm per cuffie e microfono, due Ethernet 2,5 GbE via scheda Intel i225-V, tre USB 3.2 Gen 2 Type-C, e un set di porta per connettere sino a 4 display in contemporanea in 4K a 60 Hz. Nello specifico, si tratta di due HDMI 2.0 e di due USB Type-C (con trasferimento dati a 10 Gbps e DisplayPort Alt).

Le connettività senza fili di bordo sono rappresentate dal Wi-Fi 6 e dal Bluetooth 5.2. Passando alle prestazioni, è di ruolo il processore Intel N100, con 4 core E ad alta efficienza, e 4 threads che, in quanto privo di core P ad alte prestazioni, non può supportare l’Hyper-Threading. In compenso, il consumo energetico è davvero basso, con TDP da 6 W, che permette alle prestazioni di spingersi sino a 3,4 GHz di clock massimo.

La scheda grafica del Beelink EQ12 è integrata, in veste di UHD Graphics Xe con 24 unità di elaborazione e una velocità di clock da 750 MHz di picco. In tema di memorie, ci sono 8 o 16 GB di RAM DDR5 e 500 GB di storage SSD con interfaccia NVMe. Volendo espandere la memoria, troviamo a disposizione un lettore di microSD, uno slot per un hard disk da 2.5 pollici e uno slot per un hard disk SSD a stato solido M.1 2280.

Amazon mette a disposizione un coupon di 30 dollari che permette di comprare la versione da 8 GB di RAM a 239 dollari (217 euro) e quella da 16 GB di RAM a 259 dollari (235 euro).