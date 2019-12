Bassbuds Lite: da PTron gli auricolari true wireless low cost con Bluetooth 5.0

PTron, brand indiano noto per una folta accessoristica mobile, ha annunciato l’arrivo, principiando dal mercato interno, di un nuovo paio di auricolari true wireless, i Bassbuds Lite, chiaramente ispirati agli AirPods di Apple, proposti in varie colorazioni, ad un prezzo molto aggressivo.

I Bassbuds Lite di PTron, muniti in questa versione della canonica stanghetta di orientamento ed ancoraggio (assente in un precedente modello – best buy – dell’azienda), promettono un’esperienza audio stereo e Hi-Fi grazie alle due unità, con approccio in-ear, al cui interno albergano driver dinamici da 10 mm, in grado di esaltare i bassi, pompandoli a dovere, senza che per questo si scada in percepibili distorsioni.

Sempre nel novero delle specifiche sotto-scocca, è da considerare l’integrazione di un modem per il Bluetooth 5.0, che permette di ottenere un rapido pairing con lo smartphone, con bassa latenza ed elevata efficienza, anche a 10 metri di distanza.

L’approccio progettuale degli auricolari Bassbuds Lite di PTron ne consente l’uso indipendente l’un dall’altro: ambedue le unità, infatti, dispongono di un pulsantino polifunzionale, per gestire la musica, le chiamate e l’assistente vocale, e di un microfono, adoperabile per le chiamate in vivavoce o per impartire i comandi vocali – a seconda del caso – verso Siri (device Apple) o Assistant (per Android). Usati assieme, però, consentono un ascolto stereo e binaurale.

La batteria degli auricolari PTron Bassbuds Lite ammonta a 50 mAh (per unità) e permette – dopo la ricarica rapida (in 1.5 ore) – chiamate per 5 ore o 6 ore di ascolto musicale: grazie alla custodia protettiva in dotazione, a sua volta munita di una batteria propria pari a 400 mAh, è possibile regalar loro 3 ricariche, portando l’autonomia complessiva sino a 20 ore. Concepiti nelle nuance alternative bianco e nero, gli auricolari true wireless Bassbuds Lite di PTron risultano localmente acquistabili tramite Amazon, al prezzo di circa 11 euro (ovvero, di 899 rupie).