Bang & Olufsen annunciano gli speaker di design Beosound A9 e Beosound 2

Bang & Olufsen, noto brand danese versato nella realizzazione di prodotti per l’audio, tra cui anche gli apparati di alcune famose marche di televisioni, ha presentato i nuovi speaker Beosound A9 e Beosound 2.

I nuovi speaker Beosound A9 e Beosound 2 condividono il fatto di essere a prova di futuro. Ciò avviene grazie alla piattaforma software Mozart e grazie al fatto di prevedere un modulo intercambiabile provvisto della sufficiente capacità di elaborazione per ricevere aggiornamenti nel corso degli anni e, quindi, sempre nuove funzioni. Una volta che del modulo siano diventate obsolete le tecnologie di connettività e streaming, sarà possibile sostituirlo con un modello più recente e moderno, prolungando così il ciclo di vita del prodotto.

Passando agli speaker ed alle loro peculiarità, il compatto (ma sempre da 4 kg) modello Beosound 2 è il diretto discendente, giunto alla terza generazione, del modello originario introdotto sul mercato nel 2016. Redatto in Black Anthracite, Natural e Gold Tone, ha una forma conica molto peculiare ed è realizzato in alluminio di alta qualità. Al suo interno sono integrati due midrange da 50 mm, un tweeter da 19 mm e un woofer da 133 mm grazie ai quali viene emesso, a 360°, beneficiato pure da un amplificatore di classe D, un suono con una risposta in frequenza di 33 – 23.400 Hz e una potenza da 105W.

In termini di funzionalità, il dispositivo supporta il funzionamento in ottica multi-room, mentre la feature “Acoustic Lens fa” sì che indipendentemente da dove si trovi lo speaker, il suono riempia tutta la stanza: un sensore di prossimità invece provvede ad attivare e ruotare il pannello di controllo. Beosound 2 arriva in commercio il prossimo mese, al prezzo di 2.999 euro.

Sempre compatibile col multi-room, il Beosound A9 è giunto alla quinta generazione, rispetto al modello originario del 2012. Conserva la forma a cerchio ideata dal designer industriale Oivind Slaatto: il look e la struttura si completano con finiture in alluminio e gambe in rovere, che portano il peso complessivo a 15 chilogrammi. Al suo interno ospita 2 tweeter da 19 mmm un paio di trasduttori full-range da 38 mm, altrettanti midrange da 76 mm e un solo woofer da 203 millimetri, per un totale di 7 driver ognuno dei quali presieduto da un amplificatore di classe D, col risultato di ottenere di 33 – 23.000 Hz di risposta in frequenza e una potenza di 950W di potenza.

Come connettività, il Beosound A9 ha l’Apple AirPlay 2 e il Bluetooth 5.3: supporta tramite Ethernet e Wi-Fi gli streaming di Deezer e Spotify Connect. Sul piano delle funzionalità, mette a disposizione un equalizzatore personalizzabile, la linearizzazione adattiva per quel che concerne i bassi e la capacità di ottimizzare e compensare adattivamente il suono a seconda dell’ambiente in cui si trova. L’utente può far scorrere la mano sulla superficie per controllare il volume mentre via tocco può mettere in pausa o riprodurre, o saltare la musica.

Beodound A9 è già sul mercato, sempre in negozio o sullo store ufficiale, dove può essere comprato a 3.299 euro per il modello nero, con quelli in Gold Tone e Natural Alluminium che costano 300 euro in più.