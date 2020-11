Avita Essential e Avita Liber V14: ufficiali i nuovi notebook low cost con Windows 10

Le rinnovate esigenze di smart working, e home schooling, stanno imponendo, a chi ne fosse sprovvisto, di dotarsi degli opportuni supporti informatici, tra i quali è possibile annoverare (inizialmente in India), con buone performance, e senza eccessivi esborsi, anche i nuovi notebook Avita Essential e Avita Liber V14, da poco annunciati da un emergente brand hongkonghese (controllato da Nexstgo).

Avita Essential (su Amazon, a 17.990 rupie, circa 205 euro) esibisce un elegante chassis in alluminio (321x 225 x 20 mm, per 1,377 kg di peso, nelle colorazioni nero opaco, grigio cemento, e bianco opaco), rivestito con tessuto nel retroschermo e sul poggiapolsi: pur molto esile, propone – intelligentemente, sul retro, lasciato scoperto dalla cerniera – un lettore di schede SD, un combo jack da 3.5 mm, una microHDMI, e due porte USB 3.0 Type-A, ma non il lettore ottico. Ovviamente, non manca l’ingresso per l’alimentazione, con cui rabboccare la batteria, da 4.830 mAh, sufficiente per arrivare a oltre 6 ore di operatività.

Il display IPS, da 14 pollici, FullHD e con trattamento anti-riflesso, è sormontato da una webcam da 2 megapixel che, in coppia con due speaker stereo da 0.8W cadauno, assicura un buon ambiente multimediale per le videolezioni o i meeting online: connesso ad internet mediante il Wi-Fi ac, con un eventuale mouse senza fili gestito via Bluetooth 4.0, il notebook Avita Essential propone un processore (da 1.1 a 2.6 GHz) Intel Celeron, l’onnipresente N4000, con la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600: la RAM (DDR4) arriva a 4 GB, mentre lo storage, SSD, da 128 GB, assicura una pronta reattività, al sistema operativo, Windows 10, in versione (gratuitamente sbloccabile) in S Edition.

Ancora più esile (317.5 x 215.9 x 18.8 mm, per 1.25 kg, nelle colorazioni Angel Blue, Cloud Silver, Pearl White, Blossom Pink, Matt Black, Fragrant Lilac, Space Grey), un vero ultrabook, risulta essere il molto sicuro (lettore d’impronte) e versatile (tastiera retroilluminata) Avita Liber V14: il display è un IPS FullHD da 14 pollici (16:9) con anti-riflesso e screen-to-body all’ 78,2% ma, a parte questo dettaglio similare al modello poc’anzi rendicontato, la scheda tecnica è notevolmente superiore: il processore può essere (oltre a un i5-10210U) anche un Intel i7 di 10a generazione (10510U) o un AMD fino al Ryzen 7 3700U (partendo da un Ryzen 5 3500U), con GPU Intel UHD 620 nel primo caso, o Radeon Vega 8 / Radeon RX Vega 10 optando per l’APU AMD, affiancato da 8 GB di RAM (DDR4 2400MHz): lo storage, sempre SSD (M.2), espandibile via microSD, va da 512 GB a 1 TB di capienza.

Ai lati del corpo macchina, che comprende anche il modem per il Wi-Fi ac e il Bluetooth 4.2, oltre a due speaker da 1W cadauno, l’Avita Liber V14 (62.990 rupie, o 333 euro), idoneo anche per videochiamate grazie al microfono e alla webcam 1 da megapixel (quest’ultima suggestivamente posizionata in un predellino utilizzabile anche per spalancare il device con una mano sola), ospita una microHDMI, un jack da 3.5 mm, e diverse USB (anche 3.0, con Power Delivery e uscita video). Animato da Windows 10 Home, l’ultrabook Avita promette sino a 10 ore di autonomia, grazie alla batteria, da 4.830mAh, caricabile (a 7.6V) via ingresso apposito.