Auricolari per tutti i gusti con le nuove soluzioni di AIAIAI, SoundMagic, e Lenovo

Con la sempre più ampia diffusione degli smartphone (ma anche di avanzati feature phone con connettività mobile e accesso via KaiOS a YouTube), il mercato dei relativi accessori gode di ottima salute, in particolar modo per quanto riguarda le cuffie e gli auricolari. In questo settore, va annoverata la recente uscita degli auricolari AIAIAI Pipe 2.0 e Soundmagic E11TW, e della neckband Lenovo Thinkplus Pods One.

AIAIAI Pipe 2.0

Prodotte da un’azienda danese, quella AIAIAI specialista in prodotti del genere, grazie ai quali ha già vinto un Clio Award for Product Design, le Pipe 2.0 si ispirano alle OnePlus Bullets V2 (19.95 euro), rispetto alle quali, però, divergono per prezzo e qualità audio (più “tranquilla” nell’OnePlus, tarate sui bassi ed i medi). In questo caso, infatti, per 40 euro si ottiene un suono dotato d’una più estesa gamma di frequenze, in virtù della quale gli ascoltatori possono disporre di un sound più dinamico e, ipso facto, coinvolgente, con una maggiore percezione della profondità spaziale.

L’inserimento nell’orecchio avviene tramite comodi gusci in silicone colorato, che contribuiscono – assieme ad una tecnologia dedicata all’isolamento acustico passivo – all’isolamento dai rumori esterni: si agganciano allo smartphone attraverso la porta microUSB Type-C, responsabile anche della loro ricarica, e possono essere controllati, a livello di comandi, tramite un comodissimo mini telecomando tascabile.

SoundMagic E11D

In attesa di fornire il suo primo esemplare di cuffie wireless, il Soundmagic E11TW, l’omonima azienda inglese fondata da un designer e ingegnere del suono si è portata avanti con un paio di auricolari, i SoundMagic E11D, implementati per supportare i telefoni con porta Type-C, e dotati di un chip audio dedicato (DAC) alla risoluzione sonora 96 kHz/24 bit. Attualmente, sono in vendita sul sito ufficiale dell’azienda, a circa 52 euro (o meglio, 60 dollari).

Thinkplus Pods One

Ben più economici (su Lenovo Mall a 299 yuan, quasi 38 euro o 44 dollari) risultano, infine, gli auricolari con neckband che la cinese Lenovo ha lanciato in Cina avvalendosi del marchio ThinkPad, già usato per i suoi portatili professionali di derivazione IBM. Le Thinkplus Pods One, in livrea bicolore rosso corallo e nero meteora, sono resistenti al sudore (IPx5), e si adattano bene all’orecchio, grazie alle due unità separate, da 6 e 13 mm, ed ai ganci: collegate via Bluetooth 5.0 con lo smartphone, erogano la musica di quest’ultimo anche per 10 ore di fila, ben gestendo la batteria da 100 mAh.