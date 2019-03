Aukey SK-M36: altoparlante Bluetooth da 20W con microfono incorporato

Un prodotto messo di recente sul mercato è lo speaker Bluetooth Aukey SK-M36. Si tratta, come già detto, di un altoparlante a forma di disco dotato di connettività Bluetooth, microfono integrato, e altoparlanti da 20W. La confezione di acquisto include lo speaker, il cavo AUX, il cavo di ricarica, il manuale di istruzioni, e la carta di garanzia di 2 anni.

L’altoparlante è rivestito in gomma, presenta sul lato posteriore un subwoofer el sul lato anteriorel le restanti frequenze. Dunque si ha di fronte un altoparlante che emette suoni in qualunque direzione.

Aukey SK-M36: scheda tecnica e prime impressioni

La forma di disco posizionata in verticale presenta un design moderno, e i tasti touch rendono l’idea di un prodotto moderno. Al centro è presente il tasto di accensione, che rappresenta anche l’unico tasto fisico. Esso, in base alle condizioni della batteria e al tipo di collegamento, cambia colore o velocità nel lampeggiare. I tasti sono multifunzione, nel senso che quelli per passare al brano precedente o successivo, possono anche essere usati per alzare e abbassare il volume. Nel primo caso vanno tenuti premuti, mentre in quest’ultimo vanno premuti brevemente.

La qualità audio è più che soddisfacente, manca un po’ di volume, ma anche con quest’ultimo al massimo il suono non distorce e non peggiora di qualità. Il microfono integrato funziona bene e non si avvertono fruscii di sottofondo durante la conversazione. Con il tasto apposito per le telefonate, è possibile gestire le conversazioni senza prendere il telefono: si può rispondere, attaccare, rifiutare una chiamata, e ricomporre l’ultimo numero.

Le batterie all’interno sono due, da 2.200 mAh ciascuna, e consentono un’autonomia di 10 ore con il volume a metà. Il “cerchio” descritto dalla forma dell’altoparlante presenta una diametro di circa 20 centimetri, il che lo rende anche un buon accessorio su un mobile in un arredamento moderno. Il prezzo di acquisto al momento è di 50 euro.