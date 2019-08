Aukey SK-M33: cassa Bluetooth da 35 watt con microfono integrato e funzione di powerbank

Anche nel periodo estivo Aukey sforna nuovi prodotti ed accessori per smartphone e computer. Una delle ultime novità si chiama Aukey SK-M33 ed è un altoparlante Bluetooth con una potenza massima di 35 watt: si tratta di uno speaker di fascia media.

La confezione di acquisto, interamente in cartone riciclato (un occhio anche alla ecosostenibilità dell’imballaggio), include lo speaker, il cavo di ricarica, il cavo audio con jack da 3.5 millimetri, la carta di garanzia da 2 anni e il manuale di istruzioni in lingua italiana. L’altoparlante è alimentato da due batterie da 2.000 mAh ciascuna e le batterie così capienti consentono di usare lo speaker come una powerbank per i propri dispositivi, come smartphone e tablet.

Aukey SK-M33: scheda tecnica e prime impressioni

L’altoparlante presenta un design moderno di colore nero e la carcassa è interamente in metallo con una base in gomma antiscivolo. Le batterie da 4.000 mAh complessive consentono anche un’autonomia prossima alle 20 ore con il volume leggermente inferiore alla metà. Logicamente, aumentandolo, l’autonomia di riduce.

Per usare la funzione di powerbank basta inserire il cavo di ricarica con l’estremità USB verso la cassa, e l’altra microUSB verso il dispositivo da ricaricare. A fianco della presa USB è possibile trovare anche l’ingresso audio per collegare lo speaker tramite cavo (anch’esso incluso nella confezione), e l’ingresso microUSB per caricare le batterie dello stesso.

Con la tecnologia Bluetooth 4.2 è possibile collegare smartphone, tablet e computer in pochi decimi di secondo. La qualità audio e il volume raggiunti dallo speaker sono ottimi. Anche il microfono fa la sua buona figura filtrando una buona parte dei rumori esterni durante le conversazioni. Grazie ai pulsanti è possibile gestire le chiamate in arrivo.

Il peso complessivo di Aukey SK-M33 è poco più di un chilo e mezzo. Le dimensioni sono abbastanza generose, consentendo all’altoparlante di diventare a tutti gli effetti un oggetto di design: le dimensioni di ingombro, infatti, sono 29,6 x 18,9 x 8,7 cm. Aukey SK-M33 costa 80 euro.