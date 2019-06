Aukey SK-M30 Eclipse: lo speaker Bluetooth con 2 subwoofer

Aukey ha presentato uno speaker bluetooth dotato di due subwoofer per accentuare i bassi. L’altoparlante si chiama Aukey SK-M30, o più semplicemente Eclipse. Può essere anche collegato tramite cavo AUX e dunque consumare meno energia poiché non utilizza la connessione Bluetooth.

La confezione di acquisto include, oltre allo speaker, anche un cavo di ricarica USB, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni.

Aukey SK-M30 Eclipse: scheda tecnica e prime impressioni

Come ogni speaker Bluetooth, anche questo presenta un raggio di funzionamento dal dispositivo di 10 metri senza ostacoli. Viceversa (a volte basta anche un muro divisorio), la distanza si riduce fino alla metà. Sono due le colorazioni disponibili per Aukey SK-M30: nera e grigio chiaro (quasi tendente al bianco). La connessione, come già detto, può avvenire sia via cavo, sia tramite la tecnologia bluetooth 4.2 dell’altoparlante.

L’estetica è particolare, perché è caratterizzata da una vera e propria trama ruvida al tatto e si abbina ad arredamenti moderni. I subwoofer sono 2 e sono posizionati ai lati opposti dello speaker. La potenza massima è di 20 watt e il dispositivo è dotato di due batterie da 2000 mAh ciascuna, garantendo un’autonomia di 12 ore con il volume a metà.

Per ricaricare completamente entrambe le batterie servono 4 ore e, grazie ai pulsanti presenti sul lato superiore, è possibile gestire la musica, il volume e le conversazioni: con queste ultime è possibile rispondere al telefono, agganciare o rifiutare una chiamata. La qualità audio è ottima e anche il volume massimo raggiunto non è da meno. È possibile usare l’altoparlante anche come cassa esterna per un computer portatile, con il risultato di ottenere un volume davvero molto alto. C’è solo una piccola differenza di prezzi, perché l’Aukey SK-M30 Eclipse nero costa 50 euro, mentre quello grigio ne richiede 52.