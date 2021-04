AUKEY SK-A2: altoparlante Bluetooth 5.0 portatile con funzione TWS e microfono incorporato

L’ultima novità in termini di altoparlanti Bluetooth AUKEY si chiama SK-A2. Si tratta di uno speaker senza fili portatile, dalle dimensioni compatte per essere trasportato con facilità. Presenta la funzione TWS e il microfono incorporato. La confezione di acquisto include l’altoparlante, il cavo di ricarica USB-C, il cavo AUX, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

È un altoparlante di fascia bassa, che si difende bene sul mercato per la qualità dei materiali e dell’assemblaggio. La funzione TWS, ad esempio, non è disponibile sulla gran parte dei modelli di questa fascia di prezzo, e tuttavia può tornare utile quando si vuole utilizzare l’altoparlante su un computer.

AUKEY SK-A2: scheda tecnica e prime impressioni

Come già anticipato, lo speaker ha la funzione TWS. Essa, però, può essere attivata solo se si hanno due altoparlanti dello stesso modello. Questa funzione consente di unire tramite Bluetooth i due altoparlanti e utilizzarli separatamente come canali left e right, proprio come se fossero un paio di casse per il computer.

Se, invece, la si utilizza senza TWS, la singola cassa funziona con i suoi 10 Watt di potenza. Le dimensioni dello speaker sono 17.5 x 4.9 x 6.6 cm per un peso che si aggira intorno ai 350 grammi. Sul lato superiore ci sono 4 pulsanti: quello di accensione/spegnimento, quelli per alzare e abbassare il volume e infine il pulsante multifunzione.

Ognuno di essi, svolge più funzioni: in particolare quello per il volume, se tenuto premuto, consente di passare alla canzone successiva/precedente. Il pulsante multifunzione consente di rifiutare/risponde alle telefonate in arrivo, richiamare l’ultimo numero. e simili. Con il microfono incorporato, è possibile effettuare una telefonata senza mai prendere in mano il telefono. Funziona da vivavoce.

La batteria è agli ioni di litio da 2.200 mAh. Con una ricarica completa, di circa 3 ore, è possibile sfruttare circa 28 ore di autonomia. Quest’ultima può cambiare a seconda del volume dello speaker. Abbassandolo è possibile recuperare anche qualche ora. Infine, è possibile utilizzare la cassa collegata al computer o allo smartphone anche tramite cavo AUX, incluso nella confezione. La qualità audio è buona: nonostante i suoi 10 W, anche al massimo, l’audio non distorce. I bassi sono presenti e ben equilibrati con le altre frequenze. AUKEY SK-A2 costa 25.50 euro.