AUKEY RD-850: mini proiettore portatile con Wi-Fi integrato compatibile con smartphone , Xbox , PlayStation e altro

AUKEY è entrata ufficialmente nel mondo dei proiettori con il proprio RD-850. Si tratta di un mini proiettore portatile con Wi-Fi integrato, compatibile con tutti i dispositivi che hanno un HDMI, e che può leggere file anche tramite ingresso USB e AV, e uscita cuffie.

La confezione di acquisto, oltre al proiettore, include, anche un cavo di alimentazione, un telecomando, un cavo HDMI, un cavo AUX – RCA, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia. Il mini proiettore presenta una serie di funzioni attivabili sia con il telecomando (sono necessarie due batterie che non sono incluse nella confezione), sia tramite pulsanti sul lato superiore del proiettore stesso.

AUKEY RD-850: scheda tecnica e prime impressioni

Il proiettore, essendo portatile, presenta dimensioni molto compatte, ma è visibile in modo ottimale anche senza oscurare la stanza, proiettando i contenuti direttamente sulla parete di casa. Alla prima accensione, è possibile impostare il Wi-Fi alla quale collegarsi, nel caso in cui si vuole proiettare lo schermo del proprio telefono in modalità wireless. Sul cellulare si dovrà installare l’applicazione Miracast nel caso di utilizzi Android e attivare la condivisione dello schermo wireless.

Il proiettore può essere installato letteralmente ovunque: tra le impostazioni video, c’è la possibilità di adattare la proiezione se lo si mette sottosopra, oppure se bisogna proiettare sul soffitto. Il menu di navigazione è molto semplice e intuitivo: infatti, con il telecomando è possibile scegliere se aprire i media inclusi in una chiavetta USB inserita tramite apposito ingresso, oppure se usare come input l’HDMI e l’AV.

Il proiettore è dotato di altoparlante incorporato, ma se si vuole avere una miglior qualità audio è consigliato l’utilizzo di un paio di altoparlanti esterni da collegare via cavo al proiettore stesso. In questo modo è possibile collegarlo anche con un impianto Hi-Fi.

Sul lato superiore, come anticipato, ci sono i pulsanti di navigazione, mentre si può raggiungere una dimensione dello schermo di massimo 120 pollici. In base alla distanza dalla parete è importante sistemare la messa a fuoco ruotando l’obiettivo. Sempre all’altezza della lente, c’è un altra piccola leva da regolare, che consente di modificare l’inclinazione dello schermo proiettato. Infatti, può tornare utile quando bisogna raddrizzare l’immagine se non si può mettere il proiettore in posizione perfettamente perpendicolare alla parete. È possibile proiettare da ogni tipo di dispositivo: console per videogiochi, computer, Fire Stick, lettori DVD, fotocamera e altro ancora.

AUKEY RD-850 al momento costa 86 euro.