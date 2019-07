Aukey PC-LM3: webcam con risoluzione Full HD e autofocus

Al giorno d’oggi le videochiamate sono di vitale importanza, che siano in ambito lavorativo, o per vedere persone lontane chilometri. Sul mercato ne esistono in tanti modelli, per tutte le tasche e, tra le tante, si vuole menzionare la Aukey PC-LM3, una webcam con risoluzione Full HD che garantisce buone performance senza costare troppo.

La confezione di acquisto include la webcam, il manuale di istruzioni, e la carta di garanzia da 2 anni. L’installazione (con driver al seguito) avviene automaticamente, quando viene connessa per la prima volta al computer, tramite la presa USB.

Aukey PC-LM3: scheda tecnica e prime impressioni

Si tratta di una webcam molto semplice, sia per il montaggio che per l’utilizzo. La videocamera è dotata di doppio microfono, uno sul lato anteriore e uno su quello posteriore, mentre sul lato inferiore è presente anche la filettatura per poggiarla sul treppiedi, o su qualsiasi supporto, in pieno stile action cam.

Appena si connette al computer, parte la fase di riconoscimento e, dopo pochi secondi, è pronta per l’utilizzo. Quando è connessa, ma non accesa, sono presenti due luci rosse accese mentre, se entra in funzione, diventano blu. La webcam è dotata di autofocus, quindi mette a fuoco automaticamente l’obiettivo e, nel caso delle persone, è dotata di “riconoscimento facciale”, nel senso che attorno al viso della persona compare un quadrato che indica il tentativo di messa a fuoco sulla persona.

La sensibilità della lente è di 2 megapixel e la webcam è dotata di bilanciamento del bianco automatico. La videocamera è compatibile con sistemi operativi Windows XP o superiori, Android 5.0 o superiori, e Mac OS 10.6 e superiori. La clip della webcam può essere ancorata al monitor o anche ad un computer portatile.

In quest’ultimo caso, l’applicazione della fotocamera consente lo switch tra le due webcam. La qualità dei video registrati è buona e lo stesso vale per la qualità del suono registrato dai microfoni. Con il doppio microfono è possibile ridurre i rumori esterni che arrivano all’interlocutore. L’Aukey PC-LM3 costa 35 euro.