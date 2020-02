AUKEY PB-Y33: powerbank da 10.000 mAh con percentuale residua

AUKEY ha immesso sul mercato una nuova powerbank da 10.000 mAh, che si chiama AUKEY PB-Y33. È il primo caricabatterie portatile prodotto dal noto brand tecnologico ad avere, come indice della batteria residua, la percentuale. Di solito, quelle prodotte finora avevano quattro led, ognuno dei quali copriva un range del 25%.

La confezione di acquisto include, oltre alla powerbank, anche la carta di garanzia da 2 anni, il cavo di ricarica, e il manuale di istruzioni.

AUKEY PB-Y33: scheda tecnica e prime impressioni

La prima cosa che salta subito all’occhio è l’estetica. Il blocco esterno è ruvido zigrinato, mentre il display nel quale viene mostrata la percentuale residua è lucido. La powerbank può essere ricaricata sia con un cavo micro-USB, quello incluso nella confezione, sia con un moderno cavo USB-C.

Il vantaggio di avere la percentuale con il numero vero e proprio è che la precisione di lettura è maggiore. Con i quattro LED delle precedenti powerbank, il fatto che ad esempio ci fossero 3 led accesi, indicava che la batteria residua della stessa era tra il 50 e il 75% e, dunque, ci si poteva trovare in difficoltà per regolarsi, soprattutto quando il LED acceso, in realtà, era uno solo. Con la PB-Y33, invece, se è indicato l’80%, la carica residua quella è: non c’è possibilità di interpretare male.

La powerbank è dotata di due ingressi USB, quindi è possibile caricare due dispositivi contemporaneamente, e presenta anche la funzione Quick Charge 3.0, ovvero la ricarica rapida. Si contraddistingue in quanto sul LED esce come icona un “doppio o triplo fulmine”. La ricarica normale, invece, viene indicata con un singolo fulmine. Inoltre, l’ingresso USB-C può essere usato anche per caricare un terzo dispositivo, in mancanza di prese USB. AUKEY PB-Y33 costa 20 euro. La qualità dei materiali adoperati e dell’assemblaggio è decisamente buona.