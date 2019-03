Aukey PB-XN10: la powerbank da 10.000 mAh con ingresso microUSB e USB-C

Le powerbank sono molto utili, soprattutto quando si ha a che fare con i moderni smartphone o si è in viaggio e si ha bisogno di energia extra. Con l’aumentare della tecnologia dei moderni telefoni, questi ultimi consumano anche di più in termini di energia e dunque negli ultimi anni si è sviluppato il mercato delle powerbank, ovvero caricabatterie portatili che possono caricare tutti i dispositivi dotati di un cavo che termina con un ingresso USB.

Aukey ha messo sul mercato la PB-XN10, una powerbank da 10.000 mAh che è dotata di ingresso microUSB, USB C, e la classica presa USB (quella presente anche nei computer). La confezione di acquisto include oltre alla powerbank anche una custodia, un cavo di ricarica microUSB, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Aukey PB-XN10: scheda tecnica e prime impressioni

La powerbank è interamente colorata in nero e presenta una vista frontale ovalizzata. Le basi sono in nero lucido, mentre il resto è colorato in nero opaco. Su un lato sono posizionati tutti i led (sono 4 luci verdi) che indicano la batteria residua (1 luce fino al 25%, 2 luci fino al 50%, 3 luci fino al 75% e 4 led fino al 100%) e i vari ingressi. La powerbank può essere caricata sia a muro, tramite adattatore non incluso nella confezione, e sia in altri ingressi USB in cui circola corrente.

A lato è presente un pulsante di accensione e, se non è collegato alcun telefono, viene mostrata la batteria residua. Se, invece, si collega un dispositivo e si preme il tasto, si può avviare la ricarica. Con un doppio clic sul medesimo pulsante, si interrompe il processo di carica.

La batteria è ai polimeri di litio e, grazie alla tecnologia AiPower, la powerbank riconosce il dispositivo collegato e regola automaticamente l’intensità di corrente ottimale per non rovinare la batteria. Il peso complessivo è di 195 grammi e le dimensioni sono di 124 x 70 x 15 millimetri, il che rende la powerbank estremamente compatta e portatile. Alcune prove hanno confermato che con una sola carica (di powerbank) si può ricaricare uno smartphone top di gamma almeno 3 volte. La velocità di ricarica, inoltre, è prossima a quella di quando si collega il telefono alla presa elettrica di casa. Aukey PB-XN10 è acquistabile al prezzo di 24 euro.