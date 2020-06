AUKEY PB-WL02: powerbank da 10.000 mAh con funzione di ricarica wireless e poggiatelefono

Di powerbank in commercio ne esistono centinaia di migliaia di modelli diversi. Però, AUKEY ha di recente immesso sul mercato una powerbank con funzione di ricarica wireless e che funge anche da poggiatelefono. Si chiama AUKEY PB-WL02 e presenta una capacità di 10.000 mAh. Come ogni moderna powerbank, presenta anch’essa batterie ai polimeri di litio.

La confezione di acquisto include, oltre alla powerbank, anche un cavo di ricarica con estremità USB-C, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. È compatibile con tutti gli smartphone e i tablet, in quanto tramite adattatore, non incluso nella confezione, è possibile anche ricaricare i classici smartphone con ingresso micro-USB.

AUKEY PB-WL02: scheda tecnica e prime impressioni

La powerbank esteticamente si presenta molto simile ad altri modelli già visti dalla stessa AUKEY. La vera differenza è nelle funzionalità. Di lato c’è un piccolo tasto che consente di interrompere la ricarica o farla partire, ed è possibile caricare due dispositivi contemporaneamente: uno tramite ricarica wireless, e uno tramite cavo.

Il lato su cui si può poggiare il telefono presenta due gommini. Lì va messa la parte posteriore. La powerbank presenta anche la funzione Quick Charge 3.0, che consente di caricare il proprio telefono o tablet a una velocità superiore rispetto ai classici caricabatterie. Anche in questo caso, il nostro dispositivo deve supportare la ricarica rapida, altrimenti caricherà automaticamente alla velocità ad esso più consona.

Subito sotto i gommini, è posizionata una linguetta sulla quale si poggia la base del telefono per non farlo cadere. Sul lato opposto, c’è un’altra linguetta, molto più lunga, che consente di mettere in posizione inclinata la powerbank e dunque anche il telefono poggiato su essa. Se lo smartphone non è dotato di funzione di ricarica wireless, esso può sempre essere caricato tramite cavo. AUKEY PB-WL02 pesa 242 grammi e costa 40 euro.