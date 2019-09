Aukey PB-P23: la powerbank da 16.000 mAh con pannelli solari

Di powerbank sul mercato ce ne sono davvero tante, forse troppe per certi aspetti. Si può scegliere tra il caricabatterie tascabile per la singola ricarica di emergenza, fino ad arrivare a vere e proprie powerbank pesanti mezzo chilo e con una capacità utile per fare anche 10 ricariche a più dispositivi contemporaneamente. Una powerbank di particolare interesse è la Aukey PB-P23: si tratta di un caricabatterie portatile da 16.000 mAh dotato di pannelli solari.

Questi ultimi sono particolarmente utili per ricaricare la powerbank usando la luce solare e consentono di evitare la ricarica via cavo, anche se presenta anche l’ingresso per caricarla a muro o ad un computer. La confezione di acquisto include anche il cavo, oltre che il manuale di istruzioni e la garanzia da 2 anni.

Aukey PB-P23: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto, la powerbank è caratterizzata dalla presenza del pannello solare sull’intera superficie. Esteticamente è un parallelepipedo color nero opaco. Sul lato superiore ci sono i pannelli solari, mentre in un lato ci sono tutti gli ingressi e le luci. Gli ingressi presenti sono un USB, un microUSB e un USB Type-C. Dunque, per usarlo con gli iPhone, serve un adattatore non incluso nella confezione.

I quattro LED blu indicano la percentuale residua di batteria, mentre un LED più grande si accende in verde quando il pannello riceve la luce, sia essa solare che artificiale. Quando la luce non arriva, nel migliore dei modi, il LED diventa più leggero fino a spegnersi se si è in condizioni di scarsa illuminazione.

Poiché si tratta di pannelli solari piccoli, è possibile utilizzarli per migliorare l’autonomia della powerbank quando si ricaricano i dispositivi. Dunque, non è possibile caricare interamente il caricabatterie usando solo ed esclusivamente l’energia solare. È, inoltre, dotata di ricarica veloce 3.0. Il prezzo di Aukey PB-P23 è di 39 euro.