AUKEY PB-N66: powerbank da 10.000 mAh con doppio ingresso USB e dimensioni compatte

Il mercato ad oggi offre migliaia di powerbank diverse di ogni tipo, forma, dimensione e fascia di prezzo. Con il passare del tempo, per fortuna, i prezzi si sono abbassati e ad oggi è possibile acquistare una qualsiasi powerbank anche da 10.000 mAh a prezzi assolutamente più ragionevoli.

Tra le tante scelte e powerbank, di rilievo è l’AUKEY PB-N66, una powerbank da 10 mila mAh con due ingressi USB e dimensioni particolarmente compatte. La confezione di acquisto, anch’essa piccola, include, oltre alla powerbank, anche il cavo di ricarica di tipo USB-C, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY PB-N66: scheda tecnica e prime impressioni

La powerbank di AUKEY, come anticipato, ha dimensioni molto compatte: in particolare misura 9 x 6 x 2 centimetri. È un po’ più alta rispetto ad altre powerbank, ma è molto più compatta in termini di dimensioni di ingombro. Di lato presenta un solo pulsante che consente di attivare o disattivare la ricarica.

Entrambi gli ingressi USB sono a 5 V, ma uno è da 2 A, l’altro da 2,4 A. Con questa architettura è possibile ricaricare contemporaneamente due dispositivi, che siano due smartphone, due tablet, o anche dispositivi diversi. Con 10 mila mAh è possibile caricare circa due volte uno smartphone moderno che mediamente ha una batteria da 5 mila mAh. Non è prevista una custodia per il trasporto, tuttavia essendo compatta non è difficile trovargli un posto in valigia, per esempio.

Sul lato superiore sono presenti quattro LED e, in base a quanti se ne accendono, si intuisce la carica residua della batteria. In particolare ad esempio, un LED acceso, indica una carica residua al di sotto del 25%. Ogni LED, pertanto, rappresenta il 25% di energia rimasta nella batteria. La potenza massima in uscita è di 12 Watt, quindi non c’è una vera ricarica rapida, tuttavia il prodotto costa molto meno rispetto ad una powerbank con tale funzione. Infatti, al momento, l’AUKEY PB-N66 costa 15 euro.