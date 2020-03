AUKEY PA-S14: multipresa elettrica da 12 AC e 6 USB

Al giorno d’oggi, con tutti i dispostivi che richiedono una presa elettrica, è difficile avere a casa tutte le prese necessarie per usare contemporaneamente tutto ciò che occorre. Proprio per questo motivo, le multiprese (dette anche ciabatte elettriche) sono molto richieste dai clienti.

Il mercato offre diverse fasce di prezzo, dalle multiprese da pochi euro, a quelle decisamente di miglior qualità, che però costano un po’ di più. È il caso di AUKEY PA-S14, la nuova multipresa che consente di collegare contemporaneamente 12 spine AC e 6 USB.

AUKEY PA-S14: scheda tecnica e prime impressioni

La cosa che salta subito all’occhio sono le dimensioni. Non si tratta di una multipresa compatta: è un cilindro che presenta una base di diametro 15 centimetri e un’altezza di quasi 20 centimetri. Può tornare particolarmente utile, laddove ci siano molti elettrodomestici: infatti tutti e 12 gli ingressi sono quelli più grandi in assoluto, ovvero le Tipo ibrido F + E. Per poter inserire anche le spine di tipo A, o altre, è necessario adottare degli adattatori non inclusi nella confezione.

In più, oltre alle 12 prese, ce ne sono altre 6 di tipo USB-A. In questo modo è anche possibile connettere 6 dispositivi, che possono essere smartphone, tablet, cuffie Bluetooth, e tutto quello che presenta un collegamento con cavo USB.

Sul lato superiore è presente un pulsante che consente di accendere e spegnere la multipresa. Per indicare lo stato della multipresa c’è un LED verde attorno al pulsante. Se è acceso, significa che la multipresa è in funzione, altrimenti è spenta. Come già detto, bisogna regolarsi solo un po’ con lo spazio: non è possibile mettere questo “cilindro” in spazi ristretti. Il cavo che va nel muro è lungo 2 metri ed è molto spesso: significa che il cavo presenta anche una buona qualità. AUKEY PA-S14 costa 48 euro.