AUKEY PA-D5: caricabatterie da 60W per smartphone, tablet e computer

Di cavi e cavetti ne esistono a milioni sul mercato. Che siano per smartphone, per tablet, per computer e lo stesso vale per gli adattatori che vanno a muro. AUKEY PA-D5 è un adattatore a muro che può essere utilizzato sia per smartphone, ma anche per laptop e tablet. Con appositi adattatori, il suo utilizzo può essere usato anche per dispositivi dotati di ingresso micro-USB.

La confezione di acquisto, una semplice scatola in cartone riciclato, include anche un manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. Il caricabatterie pesa circa 150 grammi, ma presenta il vantaggio che anche in viaggio ne basta uno solo, per poi adeguarsi con i cavi, consentendo di risparmiare sul peso complessivo delle valigie.

AUKEY PA-D5: scheda tecnica e prime impressioni

AUKEY PA-D5 è dotato di due ingressi USB-C: quello superiore da 18W di potenza, funzionante a 5V 3A, 9V 2A e 12V 1.5A. L’ingresso inferiore, invece, è da 60W, in corrente alternata 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A. Le dimensioni di ingombro sono da 67 x 64 x 29 millimetri. La “commutazione” tra i vari voltaggi ed amperaggi avviene autonomamente nel momento in cui si inserisce il dispositivo in ricarica. Il cavo non è incluso nella confezione, ma la stessa azienda ne fornisce di più tipi e di vari prezzi.

È utile, durante i viaggi, avere la possibilità di non perdere il tempo a cercare il cavo e il relativo adattatore specifico per caricare il singolo dispositivo: ad esempio, lo smartphone in generale ha il suo componente, il tablet ne ha un altro e il computer portatile ancora un altro. In questo modo, oltre ad aggiungere peso, diventa più difficile riuscire a gestire tutti quei fili, che puntualmente in valigia si intrecciano.

In questo modo, è necessario solo procurarsi degli adattatori, per i portatili che sono già provvisti dell’ingresso USB-C, ed infine un cavo universale. In questo modo, anche se ci si porta dietro più cavi, sono utilizzabili con tutti i dispositivi. Grazie alla Quick Charge 3.0, la ricarica rapida è assicurata. AUKEY PA-D5 costa 60 euro.