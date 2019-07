Aukey PA-D1 e PA-D2: ecco i caricabatterie da 30 watt multipresa

Di caricabatterie ne esistono di infiniti tipi, modelli, e per ogni tipo di tasca. Esistono, infatti, quelli da un paio di euro, ma esistono anche quelli che hanno un costo superiore di 10 volte. Quelli portati sul mercato recentemente da Aukey, i PA-D1 e PA-D2, rappresentano proprio quei prodotti che costano di più, ma sono dotati di interessanti caratteristiche tecniche.

Al momento dell’acquisto, la confezione interamente in cartone riciclato include il caricabatterie da muro, oltre che la carta di garanzia da 2 anni e il libretto per le istruzioni. La principale differenza tra PA-D1 e PA-D2 è che il primo è dotato di due ingressi, uno USB e uno USB C, mentre il secondo di due ingressi USB C.

Aukey PA-D1 e PA-D2: scheda tecnica e prime impressioni

Questi caricabatterie da muro sono più grandi e pesanti rispetto a quelli classici: basti pensare che ognuno pesa poco più di 100 grammi. Una volta inseriti in corrente, entrambi sono dotati di una piccola spia verde che si accende e indica il corretto funzionamento del dispositivo di ricarica.

Nel caso dei PA-D2, è possibile utilizzare un adattatore non incluso nella confezione per trasformare l’ingresso USB C in USB classico. L’uscita USB è DC 5V/2.4A, mentre l’ingresso USB, dotato anche di funzione di ricarica rapida, supporta 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A e 20 V/1.5A. Logicamente, per poter utilizzare la funzione di ricarica rapida, anche lo smartphone (o il tablet) deve essere compatibile con tale servizio.

La confezione non include alcun cavo, ma solo il dispositivo che va inserito nella presa elettrica. La potenza massima che può essere utilizzata quando si collega un solo dispositivo è di 30 watt mentre, se si usano entrambi gli ingressi, allora la potenza scende a 18 watt. Il prezzo di acquisto è molto simile tra i due: Aukey PA-D1 costa 30 euro, mentre PA-D2 costa 33 euro.