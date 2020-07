AUKEY MI-W1: microfono a condensatore con treppiedi

Chi gestisce un canale YouTube o comunque ha bisogno di un microfono, dopo un po’ di tempo si può accorgere che il microfono della webcam non è la soluzione ideale. Esistono nel mercato tanti tipi di microfoni, da quelli che costano una decina di euro a quelli che ne costano alcune centinaia, se non migliaia. Logicamente, la qualità è completamente diversa in base alla fascia di prezzo.

Pertanto, AUKEY ha presentato di recente un microfono a condensatore adatto a chi si vuole addentrare nel mondo delle registrazioni audio, senza spendere cifre esagerate, mantenendo comunque un certo standard di qualità. Si chiama AUKEY MI-W1. La confezione di acquisto include oltre al microfono, anche il treppiedi, uno sdoppiatore con jack da 3.5 millimetri, un cavo lungo 2 metri, manuale di istruzioni e carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY MI-W1: scheda tecnica e prime impressioni

Il microfono presenta dimensioni abbastanza compatte. Il mini-treppiede, è poco ingombrante e consente tutto sommato di avere la possibilità di poggiare il microfono senza doverlo tenere obbligatoriamente in mano. Presenta su un lato, un potenziometro con il quale regolare il volume del microfono.

La qualità di registrazione è piuttosto buona, tuttavia se si vuole migliorare la qualità complessiva e rimuovere assolutamente qualsiasi tipo di fruscio, anche quello più impercettibile, è consigliabile l’uso di una scheda audio esterna per computer.

Qualunque microfono, infatti, anche quello più costoso, con la scheda audio originale del PC può presentare un leggerissimo fruscio di sottofondo. Tuttavia con il microfono AUKEY, la qualità è comunque ottima. Si collega in pochissimi secondi, ed è utilizzabile anche su Xbox One usando il jack audio da 3.5 millimetri e lo sdoppiatore incluso nella confezione. La qualità audio è ampiamente superiore a qualsiasi microfono incorporato sia su webcam che su smartphone. Anche rispetto ad alcuni microfoni con il prezzo un po’ più alto, fa una buona figura. AUKEY MI-W1 costa 20 euro.