AUKEY MG-C3: pistola portatile per massaggi muscolari con tre velocità e testine intercambiabili

Il noto brand hi-tech AUKEY ha dato vita alla categoria HOME, per la realizzazione di prodotti non solo tecnologici, ma anche utili per la casa, e il benessere. In particolare l’ultima novità prende il nome di AUKEY HOME MG-C3. Si tratta di una pistola portatile per massaggi muscolari.

La confezione di acquisto, particolarmente lussuosa dal punto di vista estetico, include oltre alla pistola, 4 testine, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 3 anni, un cavo di ricarica USB-C e un sacchetto di velluto per il trasporto.

AUKEY HOME MG-C3: scheda tecnica e prime impressioni

La pistola presenta dimensioni molto compatte. Sul lato posteriore è presente un pulsante con un led centrale. Se tenuto premuto, la pistola si può accendere e spegnere. Se, invece, si clicca semplicemente, è possibile regolare la velocità su 3 livelli a regime di rotazione costante, più uno variabile. La velocità è indicata da tre LED bianchi: uno acceso indica la velocità minima, due accesi indicano quella intermedia e tre accesi indicano la velocità massima.

Infine, se i tre led lampeggiano in modo alternato, indicano la velocità variabile. Sulla parte anteriore è possibile montare una delle quattro testine incluse nella confezione. Con la testina Fork è possibile massaggiare sulla zona della colonna vertebrale, mentre con la testina Ball si consente di massaggiare muscoli grandi come glutei e cosce. Con la testina Flat è possibile massaggiare il collo, con il Bullet, invece, i piedi.

La pistola si ricarica come un cellulare: infatti, presenta l’ingresso USB-C. Per ricaricare completamente le due batterie da 2600 mAh ognuna sono necessarie dalle 3 alle 5 ore. L’autonomia garantita dalla pistola massaggiante è di circa 7 ore. Le batterie possono essere ricaricate anche con una powerbank se, magari, si è in viaggio e non si ha a disposizione una presa elettrica. Con i suoi 46 dB di rumore emesso, la pistola risulta silenziosa.

Come detto in precedenza, sul pulsante di accensione è presente un LED, che in base al colore indica il livello di carica della batteria. Se è di colore verde, allora c’è almeno il 50% di carica residua. Se diventa giallo, allora la batteria è tra il 25 e il 50%. Se, invece, il colore del LED è rosso, allora è inferiore al 25%. Sul libretto delle istruzioni è spiegato che per l’utilizzo in alcuni soggetti a rischio è consigliabile consultare prima il medico. In particolare, se si è donne in gravidanza, persona con diabete, se si fa uso di pacemaker, se si è stati sottoposti ad interventi chirurgici recenti, se si soffre di ernia al disco, o qualsiasi altro problema di salute fisica. La pistola dà i primi sollievi e sensi di rilassatezza sin dai primi utilizzi. La pistola AUKEY HOME MG-C3 costa 70 euro.