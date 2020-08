AUKEY LT-T7: la lampada da comodino touch multicolore

AUKEY ha introdotto sul mercato una nuova lampada da comodino, chiamata AUKEY LT-T7. Si tratta di una lampada con comandi touch, funzione di memoria di illuminazione e possibilità di cambiare colore della luce.

La confezione di acquisto è molto semplice: all’interno troviamo la lampada rigorosamente tenuta alle basi con il polistirolo. In questo modo, si evitano danneggiamenti durante il trasporto. La confezione include anche il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni e il cavo di alimentazione.

AUKEY LT-T7: scheda tecnica e prime impressioni

La lampada presenta un design moderno che si adatta alla quotidianità e agli ambienti casalinghi. Funge da soprammobile e da oggetto di design. L’estetica è minimalista: basamento, logo AUKEY in basso e design a cilindro che converge a mo’ di cappella. Anche il suo utilizzo è piuttosto semplice. Sul lato superiore è posto un dischetto in metallo. Questo componente non è altro che un pulsante touch, col quale in base al punto in cui è premuto, è possibile variare la luminosità, attivare l’illuminazione notturna o accendere/spegnere la luce.

Ad esempio, con un click si accende/spegne la lampada. Tenendo premuto da un lato del dischetto è possibile ridurre la luminosità, mentre tenendo premuto sul lato opposto la si può aumentare. Tenendo premuto per 2 secondi al centro, si accende la luce notturna.

Sul lato inferiore, invece, è presente un altro pulsante che consente di scegliere tra tre modalità diverse di illuminazione. La prima consiste nella classica luce bianca. La seconda funzione consente di avviare un effetto di luci che fa cambiare colore alla luce autonomamente con il passare del tempo. La terza ed ultima modalità, consente di impostare la luce su un colore predefinito. Esso può essere cambiato tenendo premuto il pulsante touch sul lato superiore e rilasciandolo quando il colore coincide con quello desiderato. Il prezzo della lampada AUKEY LT-T7 è di 30 euro.