AUKEY LS02: smartwatch con contapassi e sensore di battito cardiaco che si collega allo smartphone

Con l’AUKEY LS02, il noto brand hi-tech entra ufficialmente anche nel mercato degli smartwatch low-cost. Infatti, questo orologio funge è a tutti gli effetti uno smartwatch che si connette allo smartphone, ma al contempo presenta contapassi, applicazione per il controllo notifiche e messaggi e sensore per la rilevazione del battito cardiaco di chi lo indossa.

La confezione di acquisto include, oltre allo smartwatch, anche il cavo di ricarica, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. Il cavo in particolare presenta un magnete per facilitare il posizionamento del cavetto per ricaricare la batteria da 260 mAh che garantisce un’autonomia di circa 20 giorni.

AUKEY LS02: scheda tecnica e prime impressioni

L’AUKEY LS02 presenta un display TFT LCD da 1.4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel. Grazie alla certificazione IP68 resiste all’infiltrazione di acqua e polvere, fino ad una profondità di un metro e mezzo. Per collegare lo smartwatch con il proprio smartphone (Android e iOS), bisogna scaricare l’app AUKEY Fit dallo store del proprio telefono o mediante codice QR disponibile nel manuale di istruzioni. L’accoppiamento avviene tramite connettività Bluetooth e sullo smartwatch si possono controllare le notifiche del proprio cellulare, senza doverlo tirare fuori dalla propria tasca.

Dal punto di vista del fitness, presenta 12 modalità di attività: corsa all’aperto, sul tapis roulant, camminata, alpinismo, ciclismo all’aperto, al coperto, yoga, allenamento in palestra, libero, basket, calcio e canottaggio. Inoltre, registra anche il sonno dell’utente: memorizza gli orari e lo stato del sonno, oltre ad avere il meteo per i tre giorni successivi.

Grazie al controllo della musica, è possibile gestire il lettore musicale del telefono con l’orologio. Altre funzioni extra presenti in AUKEY LS02 sono il cronometro, l’allenamento per la respirazione, il timer, la sveglia e il promemoria sedentario che avverte quando è necessario alzarsi se rimasti troppo a lungo seduti. Le funzioni base necessarie all’attività fisica ci sono e il prezzo è contenuto: infatti, AUKEY LS02 costa 40 euro.