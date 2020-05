AUKEY LC-Q11: caricabatterie wireless per smartphone con funzione di ricarica veloce

Da pochi anni, nel mondo degli accessori smartphone, si è fatta strada una nuova fetta di mercato, ovvero quella dei caricabatterie wireless. Si tratta di una base collegata alla presa della corrente, sulla quale viene poggiato il telefono da ricaricare.

Il vantaggio di tale accessorio è che, spesso, il punto debole degli smartphone è rappresentato dall’ingresso micro USB, o USB Type C in quanto, con il passare del tempo, con i numerosi cicli di ricarica, il connettore si consuma. Se non funziona più, è chiaro che bisogna cambiare telefono o sostituire il connettore, il che comporterebbe delle spese extra. AUKEY LC-Q11 è il nuovo caricabatterie wireless prodotto dall’omonimo brand che presenta un design all’avanguardia ed un prezzo in linea con i competitors.

AUKEY LC-Q11: scheda tecnica e prime impressioni

Utilizzare il caricabatterie wireless è molto semplice. Si collega la base alla presa elettrica di casa, ed infine si poggia su di essa lo smartphone che deve essere compatibile con la funzione di ricarica wireless. La base è costituita da un LED colorato che può essere acceso o spento a proprio piacimento.

Per attivare la funzione di ricarica rapida, il telefono anche in questo caso deve supportare tale funzione, altrimenti caricherà ad una velocità normale. In base al colore del LED, è possibile capire se la base ha finito di caricare lo smartphone, se si sta surriscaldando, se è in sovracorrente o se è in standby. Il dispositivo, infatti, è dotato di ventole che possono anche esse essere accese e spente a proprio piacimento.

Si tratta di un caricabatterie piuttosto comodo, perché una volta lasciato in corrente, basta semplicemente appoggiare o togliere il telefono per far iniziare o terminare il processo di ricarica, senza dover ogni volta inserire e togliere il filo dal proprio dispositivo, motivo principale per il quale il connettore si danneggia in maniera piuttosto evidente. AUKEY LC-Q11 costa 33 euro.