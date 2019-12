AUKEY KM-P6: mouse pad da gaming retroilluminato

Con l’avvento dei mouse ottici il “tappetino per il mouse” è stato sempre meno utilizzato nel corso degli anni. Tuttavia a chi, per lavoro o svago, utilizza il computer per ore e ore ogni giorno, può tornare utile un mouse pad sul quale oltre ad appoggiare il mouse, si appoggia anche la tastiera. L’ultima novità di AUKEY introdotta sul mercato si chiama AUKEY KM-P6 ed è un mouse pad da gaming retroilluminato RGB.

La confezione di acquisto include, oltre al mouse pad, anche un manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni e un cavo USB per il collegamento. L’installazione è molto semplice: basta collegare le due estremità del cavo, una al tappetino, l’altra al PC, ed è già pronto per l’uso.

AUKEY KM-P6: scheda tecnica e prime impressioni

La caratteristica principale di questo tappetino riguarda le dimensioni: è lungo 80 centimetri, è largo 30 centimetri ed è spesso 4 millimetri. Sul bordo esterno sono poste le luci RGB ed è possibile scegliere tra 7 diversi colori “statici” e alcuni effetti dinamici di illuminazione.

Con la superficie antiscivolo, mouse e tastiera restano ben saldi ed è comodo anche per l’utilizzo in ufficio. Inoltre, se sul computer si installa il software AUKEY, è possibile programmare tutte le periferiche da gaming di AUKEY. Si possono personalizzare i colori e, nel caso di dispositivi con pulsanti, programmare anche questi ultimi per svolgere determinate funzioni. Il software funziona dunque con tastiere, mouse e cuffie marcate AUKEY, oltre che con il tappetino.

AUKEY KM-P6 costa 25 euro e le ore passate al computer diventano più rilassanti avendo il tappetino. Al tatto, inoltre, è piacevole. In alcuni casi, e per alcuni giochi, migliora anche la precisione del cursore. L’aderenza alle superfici sottostanti è davvero ottima: sembra incollato letteralmente alla scrivania, mentre il mouse presenta dei movimenti più fluidi e diretti.