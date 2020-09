AUKEY GM-F5: mouse da gaming wireless con batteria ricaricabile incorporata

Il nuovo mouse da gaming di AUKEY prende il nome di GM-F5. La sua caratteristica principale è che a differenza di tanti mouse che necessitano di una pila esterna, questo ha la batteria incorporata ricaricabile, come se fosse uno smartphone. Si tratta dell’ultimo modello immesso sul mercato dal noto brand hi-tech.

La confezione di acquisto oltre al mouse con ricevitore USB, include anche un cavo di ricarica USB-C, un piccolo manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY GM-F5: scheda tecnica e le prime impressioni

Come già detto, una prima caratteristica di questo mouse è il fatto che abbia una batteria specifica da 800 mAh. Essa garantisce un’autonomia di circa 50 ore di utilizzo continuo. Un’altra caratteristica è il fatto che il mouse può essere utilizzato in due modi, principalmente. Il primo consiste nell’inserire il ricevitore USB nel computer, e nell’usare il mouse in modalità wireless, dunque senza alcun filo.

La seconda modalità di utilizzo consente nell’inserire il cavo nel mouse, e usare quest’ultimo come un classico mouse cablato, ricaricando nel frattempo anche la batteria. Questo consente di avere a disposizione un mouse che può essere usato illimitatamente con cavo, e al contempo adatto anche per chi viaggia spesso, che magari vuole limitare il numero di fili presenti. Il mouse ha 8 pulsanti: i classici due pulsanti con rotella, due pulsanti per la regolazione dei DPI, e ben tre pulsanti sul lato sinistro.

Il mouse può funzionare fino ad un raggio di 10 metri dal ricevitore. Ogni pulsante presente sul mouse è programmabile, con un apposito software prodotto da AUKEY che, una volta installato su un computer Windows, consente di personalizzare il proprio mouse. Quest’ultimo può essere usato sia su computer Windows che Mac, ma il software per programmare i tasti è compatibile solo con i sistemi operativi Windows.

Se non utilizzato, il ricevitore può essere inserito sotto al mouse e resta attaccato allo stesso magneticamente. È comodo e pratico da usare. Anche i comandi laterali non sono d’intralcio durante i movimenti, anzi a volte facilitano l’accesso alle cartelle. Va bene anche in ufficio, oltre che per giocare. AUKEY GM-F5 costa 30 euro.