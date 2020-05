AUKEY GM-F3: mouse da gaming con cavo e illuminazione RGB programmabile

In questi giorni di quarantena molte persone hanno riscoperto i videogiochi. Spesso, infatti, a causa delle tante cose da fare nella normale vita quotidiana di qualche mese fa, si tende a dimenticarne altre. Questi giorni di stop, però, ci stanno facendo riscoprire il gusto di fare le cose per puro divertimento. Un modo per passare il tempo è organizzare partite online con i propri amici e spesso, avere la giusta “attrezzatura” può migliorare di molto l’esperienza in un videogioco.

Proprio con questo obiettivo, AUKEY ha presentato il suo nuovo mouse da gaming: l’AUKEY GM-F3, caratterizzato da rotella di scorrimento rivestita in metallo, pulsanti programmabili tramite software, oltre che il pulsante per la regolazione dei DPI.

AUKEY GM-F3: scheda tecnica e prime impressioni

La confezione di acquisto, particolarmente accattivante, include oltre al mouse anche il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. Il mouse presenta un design semplice, ma allo stesso tempo funzionale. Lateralmente sono disposte le illuminazioni RGB a strisce in pieno tema “techno”.

Il cavo, interamente rivestito in nylon, è lungo 1,5 metri. Il mouse pesa 75 grammi e sul manuale di istruzioni è riportata una vita utile di circa 20 milioni di click. Prima di utilizzare il mouse è importante ricordarsi di rimuovere le pellicole poste sui gommini del lato inferiore dello stesso.

L’aderenza sul piano è buona, e il mouse è del tipo plug and play. Basta collegarlo, e in pochi decimi di secondo è già pronto per l’utilizzo. Per programmare i pulsanti è possibile scaricare dal sito ufficiale di AUKEY il software specifico per il mouse. Il programma, però, funziona solo per Windows, ma non per Mac.

Il mouse, invece, può essere usato su tutti i computer, da Windows XP a 10, e su tutti i macOS. Si tratta di un mouse economico, ma che fa egregiamente il suo dovete. AUKEY GM-F3 costa, al momento, 25 euro.