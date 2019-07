Aukey GM-F1: il mouse da gaming retroilluminato RGB con pulsanti configurabili

Sul mercato esistono mouse per ogni tipo di esigenza e tasca. Esistono i mouse da ufficio che costano qualche euro ed esistono mouse di miglior qualità che costano anche una trentina di euro o più. Aukey ha immesso sul mercato un nuovo mouse da gaming chiamato Aukey GM-F1, caratterizzato da retroilluminazione e tasti configurabili.

L’illuminazione RGB può essere settata su una delle quattro impostazioni prestabilite. Il mouse è dotato di illuminazione sia sul lato inferiore che su quello superiore. Su quest’ultimo ci sono delle luci fisse sulla rotella e sul logo Aukey. Andando a modificare i DPI (la sensibilità del cursore) mediante gli appositi tasti subito sotto la rotella, il colore cambia in base ai DPI selezionati. Questi ultimi possono essere regolari su 7 impostazioni e, dunque, saranno 7 i diversi colori.

Aukey GM-F1: scheda tecnica e prime impressioni

Per poter personalizzare i comandi dei pulsanti, è necessario scaricare Aukey G-Aim Control Center dal sito ufficiale di Aukey. Si tratta di un programma che funziona solamente con i sistemi operativi Windows e non funziona sul macOS. La prima installazione del mouse è semplicissima: basta collegare il mouse al pc con la presa USB e in pochi secondi quest’ultimo installa i driver necessari ed è subito pronto per l’uso.

Per modificare, invece, il setup delle luci sul lato inferiore del mouse, bisogna premere contemporaneamente la rotella e uno dei pulsanti laterali presenti sulla sinistra. È possibile spegnere del tutto i led, avere un colore fisso, avere l’effetto dissolvenza ed infine una onda di colori che si succede in stile arcobaleno.

La durata stimata dei pulsanti è di 20 milioni di clic e il cursore può raggiungere i 5,000 dpi massimi. Il cavo è lungo 1.80 metri e il peso del mouse è di 100 grammi circa. Il mouse è comodo da utilizzare, anche per un tempo prolungato. Il manuale di istruzioni è solamente in inglese, ma di facile comprensione: alla fine, le cose importanti per un corretto funzionamento sono scritte sopra. Aukey GM-F1 costa 24 euro. I sistemi compatibili sono da Windows XP in poi e, senza possibilità di personalizzare niente, può essere usato anche sui computer con sistema operativo macOS.