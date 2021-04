AUKEY GH-X1: cuffie headset da gaming con microfono incorporato e illuminazione RGB

L’ultima novità AUKEY nel mondo del gaming prende il nome GH-X1. Si tratta di cuffie headset con microfono incorporato dotate di illuminazione RGB. La confezione di acquisto include le cuffie, lo sdoppiatore, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Le cuffie presentano due attacchi: hanno la presa USB per l’illuminazione e un jack da 3.5 millimetri. Questa è la “configurazione” da adottare per giocare con console come Xbox One, Series S, Series X, PlayStation 4 e 5. Per giocare, invece, con il computer, si può usare lo sdoppiatore che consente di avere due jack, uno per l’audio e uno per il microfono da inserire entrambi nel PC. Poi, per usufruire dell’illuminazione RGB, è possibile connettere anche la presa USB.

AUKEY GH-X1: scheda tecnica e prime impressioni

A differenza di altre cuffie, sempre dello stesso brand, la connettività USB serve solo ed esclusivamente per le illuminazioni, mentre non riguarda la parte audio. Le cuffie sono compatibili anche con tutti i dispositivi che hanno l’ingresso jack da 3.5 millimetri: dunque smartphone, Nintendo Switch e simili.

Le cuffie sono in nero opaco. Il cavo è rivestito in nylon e presenta un “controller“. Su di esso troviamo lo switch per accendere e spegnere il microfono e il potenziometro per regolare il volume delle cuffie. Il cavo è lungo 2,2 metri, e il microfono è orientabile in tutte le direzioni. Una volta collegato, quest’ultimo presenta anche un LED blu.

Le luci RGB sui padiglioni invece, si illuminano con diversi giochi di luce dinamici. La qualità audio è buona: i bassi sono ben equilibrati con le altre frequenze. Le cuffie non sono troppo pesanti: circa 300 grammi e sono pressoché in plastica. Pertanto, non risultano fastidiose dopo anche diverse ore di utilizzo. Al momento le cuffie AUKEY GH-X1 costano 25 euro.