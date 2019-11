AUKEY EP-X1: auricolari in-ear con cancellazione attiva dei rumori e microfono incorporato

Nonostante le cuffie Bluetooth si siano diffuse ampiamente negli ultimi anni, c’è chi preferisce utilizzare soluzioni più “semplici” e non dipendere dalla batteria dei propri auricolari, scegliendo i classici auricolari con cavo. Il mercato ne mette a disposizioni di infiniti tipi e di varie fasce di prezzo. Tra i modelli presenti non si può non menzionare AUKEY EP-X1.

Si tratta di auricolari in-ear di fascia media con jack placcato in oro, microfono incorporato e una piccola batteria che fa funzionare il sistema di cancellazione attiva dei rumori. La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, anche dei tappi di silicone di ricambio, un adattatore per ricaricare la piccola batteria per l’isolamento acustico, alette di ricambio (per adeguarsi a qualsiasi tipo di orecchio), una custodia per il trasporto, manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY EP-X1: scheda tecnica e prime impressioni

Questi auricolari sono dotati di alette che aumentano l’adesione al padiglione dell’orecchio. Come già detto, le batterie servono per utilizzare esclusivamente la funzione di cancellazione attiva dei rumori, attivabile mediante apposito switch. La batteria essendo piccola, di circa 20 mAh, consente di utilizzare la funzione per 4 ore. Una volta scaricata, però, è possibile utilizzare le cuffie come un qualsiasi tipo con cavo, quindi continuano a funzionare normalmente, solo che bisogna “rinunciare” a questa funzione extra.

I tappi in silicone, comunque, garantiscono un isolamento acustico più che sufficiente. Con il jack placcato in oro, non si rischia di avere negli anni il rischio che esso si possa ossidare. L’ossidazione comporta un peggioramento delle condizioni di funzionamento come conduttore e la qualità peggiora notevolmente, costringendo a cambiare nuovamente cuffie.

Sul controller su cui è presente lo switch per l’attivazione della cancellazione dei rumori, c’è anche un pulsante multifunzione che consente di gestire le telefonate in arrivo e la musica sul proprio dispositivo. La qualità audio è al di sopra della media e anche le frequenze sono ben bilanciate. Con un’app per l’equalizzazione, si possono sentire ancora meglio. Le AUKEY EP-X1 costano 30 euro.