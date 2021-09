AUKEY EP-T32: auricolari over-ear Bluetooth con microfono integrato

Tra le ultime novità proposte sul mercato da parte del brand AUKEY, troviamo le EP-T32. Si tratta di auricolari over-ear Bluetooth con la totale assenza di cavi. Infatti, funzionano allo stesso modo delle tradizionali earbuds, ma questi auricolari hanno anche la “chiocciola” che percorre il contorno dell’orecchio.

La confezione di acquisto include oltre agli auricolari, anche una custodia caricabatterie, 2 paia di gommini extra di dimensioni diverse, un cavo di ricarica del tipo USB-C, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY EP-T32: scheda tecnica e prime impressioni

A differenza dei tradizionali earbuds che hanno le dimensioni di vere e proprie cimici, gli EP-T32 sono visivamente più grandi e possiamo dire lo stesso anche della custodia. Questi auricolari presentano la funzione per usare un solo auricolare, che sia quello destro o sinistro. Infatti, accendendo il bluetooth, tra i dispositivi connessi i due auricolari appariranno come dispositivi separati. Per usarli entrambi, basta toglierli dalla custodia contemporaneamente e, selezionandoli entrambi dal menu del telefono, sarà possibile utilizzarli entrambi come auricolari classici.

In alternativa, estraendone solo uno, è possibile collegare un solo auricolare al telefono, magari per le telefonate mentre si è alla guida. A quel punto si seleziona il dispositivo che ha il nome che finisce per “L” se si vuole usare quello sinistro, o “R” se si vuole usare quello destro.

La qualità audio è ottima e lo stesso si può dire del volume massimo raggiunto. Il fatto che gli auricolari si aggancino intorno all’orecchio, li rende ideali per l’utilizzo sportivo. Sono, inoltre, impermeabili alle gocce di sudore, quindi anche durante allenamenti estremi non ci sarà da preoccuparsi. Il microfono per le telefonate è altrettanto buono.

Passando al reparto batteria, ogni auricolare ne ha una da 55 mAh che garantisce un’autonomia di circa 7 ore. Con i 600 mAh della batteria della custodia, è possibile ricaricare il paio di auricolari per 4 volte, toccando un’autonomia totale di circa 28 ore. Con i pulsanti touch multifunzione è possibile gestire l’assistente vocale (Google, Siri e altro), passare al brano precedente o successivo e gestire le telefonate in arrivo. Gli AUKEY EP-T32 costano 30 euro.