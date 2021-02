AUKEY EP-T31: auricolari in-ear Bluetooth con sensore ad infrarossi e microfono incorporato

Tra le novità introdotte sul mercato da parte di AUKEY, ci sono gli EP-T31, auricolari in-ear Bluetooth che, per la prima volta, adottano sensori ad infrarossi. Essi hanno la funzione di mettere automaticamente in pausa la musica quando si toglie almeno uno degli auricolari dall’orecchio, e rimettere in play, appena entrambe sono state reinserite.

La confezione di acquisto include oltre agli auricolari e alla custodia caricabatterie, anche il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni, un manuale di installazione rapida, tre paia di gommini di dimensioni diverse e un cavo di ricarica USB-C. Gli EP-T31 sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.0, la più veloce che consente di ridurre al minimo il ritardo di esecuzione di un comando.

AUKEY EP-T31: scheda tecnica e prime impressioni

Gli auricolari presentano un design semplice e compatto. Essi pesano 8 grammi, mentre la custodia poco meno di 40 grammi. Sulla parte frontale della custodia, sono posizionati quattro LED che indicano lo stato di ricarica della stessa. Per gli auricolari, invece, ognuno ha un proprio LED che in base alla velocità di lampeggiamento indica se la batteria è carica/scarica, o se è in modalità appaiamento e simili. Gli auricolari funzionano entro un raggio di massimo 10 metri dal dispositivo con cui sono connesse.

Ogni auricolare monta una batteria da 43 mAh che consente di avere un’autonomia di 6 ore. La custodia, grazie alla sua batteria da 580 mAh, può ricaricare il paio circa 5 volte. Questo significa che con gli auricolari si possono ascoltare fino a 30 ore di musica continua.

Gli auricolari entrano in modalità appaiamento appena vengono tirati fuori dalla custodia. Ciò consente di effettuare l’accoppiamento anche ad uno solo dei due ed utilizzarlo ad esempio quando si è alla guida, per lasciare libero un orecchio per sentire i rumori esterni. La qualità audio è buona: i bassi sono potenti e ben equilibrati con le altre frequenze. Anche il volume massimo raggiunto è altrettanto buono.

Gli auricolari sono dotati di pulsanti touch multifunzione. Grazie ad essi è possibile gestire la musica in riproduzione, ma anche attivare l’assistente vocale e rispondere/agganciare le telefonate in arrivo. Al momento gli AUKEY EP-T31 costano 40 euro.