AUKEY EP-T28: auricolari Bluetooth earbuds con microfono incorporato

AUKEY ha presentato dei nuovi auricolari earbuds chiamati EP-T28. L’auricolare destro presenta il microfono incorporato per la gestione delle telefonate in arrivo. È possibile infatti, tramite pulsante multifunzione rispondere, rifiutare e agganciare le chiamate senza dover mai toccare il proprio telefono.

La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie e alla custodia caricabatterie, anche tre paia di gommini di dimensioni diverse, il manuale di istruzioni, una guida semplificata per l’appaiamento, e un cavo di ricarica USB-C. Gli auricolari e relativa custodia sono disponibili in due colorazioni: bianco o nero.

AUKEY EP-T28: scheda tecnica e prime impressioni

La tecnologia Bluetooth è la 5.0, molto veloce nell’appaiamento e con un ritardo dell’esecuzione dei comandi praticamente nullo. Gli auricolari funzionano in un raggio di 10 metri dal dispositivo che fa da trasmettitore. Per accendere il paio di cuffie basta rimuoverle dalla custodia, mentre per spegnerle basta riporle negli appositi alloggiamenti.

Il design della custodia ricorda vagamente quello utilizzato dalla Apple sugli AirPods. Dunque la custodia è quella che si estende in verticale. Si tratta di una soluzione pratica in quanto le dimensioni della custodia sono molto compatte. Grazie all’impermeabilità di tipo IPX5, le cuffie sono resistenti alle gocce d’acqua.

Pertanto sono consigliate per l’utilizzo sportivo, in quanto il sudore non arreca danno agli auricolari stessi. Per caricare la custodia sono necessarie 2 ore e mezza, e da quel momento è possibile caricare gli auricolari 4 volte. Ogni auricolare presenza al suo interno una batteria da 43 mAh per un’autonomia di 5 ore.

Con una rapida moltiplicazione, e regolando il volume, si possono superare le 20 ore di autonomia. Un aumento di volume comporta un consumo maggiore di batterie, e viceversa. La qualità audio è buona. Si trovano bassi profondi e ben equilibrati con le altre frequenze. C’è da considerare che, anche a livello di design, non ha nulla da invidiare a modelli ben più costosi. Le AUKEY EP-T28 costano 40 euro.