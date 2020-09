AUKEY EP-T25: auricolari earbuds Bluetooth con microfono

Una delle novità introdotte da AUKEY prende il nome di EP-T25. Si tratta di auricolari earbuds Bluetooth dal prezzo economico. Sono dotati di microfono incorporato, con comandi touch. Questi auricolari hanno come punto forte il comfort e la versatilità. La custodia di ricarica, infatti, ha dimensioni molto ridotte rispetto ad altre custodie include negli auricolari della stessa fascia di prezzo.

Anche l’adesione con le orecchie è tra quelle più confortevoli, anche rispetto ad altri modelli dello stesso brand. La confezione di acquisto include oltre agli auricolari, la custodia di ricarica, il manuale di istruzioni, una guida rapida per l’appaiamento, cavo di ricarica USB-C, carta di garanzia da 2 anni, tre paia di tappi in silicone di varie dimensioni.

AUKEY EP-T25: la scheda tecnica e le prime impressioni

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, la velocità di appaiamento è molto elevata. Basta meno di un secondo per collegare le cuffie al proprio dispositivo. Su alcuni smartphone può essere richiesto l’inserimento di un codice, ma basta digitare “0000” e proseguire. Gli auricolari pesano 7 grammi e sono l’ideale per fare sport, in quanto aderiscono perfettamente alle orecchie e non c’è rischio che scappino.

Gli auricolari hanno una batteria da 40 mAh ciascuno che garantisce un’autonomia di circa 5 ore. Grazie alla custodia di ricarica, con batteria da 350 mAh, con la quale è possibile ricaricare gli auricolari circa 4 volte, è possibile usufruire di almeno 20 ore di autonomia totali. Questo valore può aumentare o diminuire in base al volume con il quale si ascolta la musica.

La qualità audio è buona. I bassi sono ben presenti e abbastanza equilibrati con le altre frequenze. Il volume raggiunto è elevato e anche il microfono incorporato funziona bene. Con i comandi touch multifunzione, è possibile mettere in play/pausa, passare al brano precedente/successivo, gestire l’assistente vocale Siri, Google Assistant e simili, o rispondere/agganciare/rifiutare una telefonata. Il costo delle AUKEY EP-T25 è di 31 euro.