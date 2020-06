AUKEY EP-T20: auricolari earbuds bluetooth 5.0 con microfono incorporato

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Cuffie davvero ottime. Il prezzo è altamente competitivo: di solito, per avere una qualità simile, bisogna spendere almeno una ventina di euro in più. Il raggio di funzionamento è di 10 metri, quindi il telefono non deve essere per forza portato addosso. Con il laccetto posto sulla custodia, posso attaccare quest'ultima a mo’ di portachiavi.