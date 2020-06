AUKEY EP-T16S: nuovi auricolari earbuds Bluetooth con microfono

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Cuffie davvero molto buone. A volte, può capitare che anche dopo la connessione, non si sentano. Basta riavviare il proprio smartphone e torna tutto come prima. Il microfono in particolare non fa fruscii o cose simili. AUKEY ancora una volta ha dimostrato di essere ormai una garanzia nel mondo della tecnologia.