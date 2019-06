Aukey EP-T10, auricolari Bluetooth con pulsanti touch

L’ultimo modello di auricolari Bluetooth portato sul mercato da Aukey si chiama EP-T10. Si tratta di cuffie completamente senza fili, a mo’ di AirPods, che restano agganciate nelle orecchie grazie all’involucro in gomma e ad apposite appendici sul lato superiore. Le cuffie sono dotate di microfono incorporato e comandi touch multifunzione per la gestione delle telefonate, regolare il volume, e passare al brano successivo o precedente.

La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, anche la custodia che funge da powerbank per la ricarica degli auricolari, un cavo di ricarica USB, 3 paia di gommini di dimensioni diverse, 3 paia di “alette”, il manuale di istruzioni, e la carta di garanzia da 2 anni.

Aukey EP-T10: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie Bluetooth garantiscono, senza ostacoli, un raggio di funzionamento dal dispositivo di 10 metri tuttavia, con degli ostacoli, come dei muri perimetrali, la distanza può anche dimezzare. L’accensione degli auricolari è immediata quando vengono tolti contemporaneamente dalla custodia ed entrano automaticamente in modalità appaiamento se non trova dispositivi già memorizzati.

Con la tecnologia Bluetooth 5.0, il ritardo di risposta dei comandi è pressoché nullo. È possibile anche attivare la funzione solo sull’auricolare destro, estraendo solo quest’ultimo dalla custodia ricaricabile. Sui lati destro e sinistro sono presenti dei pulsanti multifunzione touch e, in base al numero di clic e al tempo di permanenza del dito, viene svolta una precisa funzione.

Con una carica completa della custodia è possibile ricaricare 3 volte il paio di auricolari e ogni carica di questi ultimi garantisce un’autonomia di circa 2 ore e mezza. Il peso complessivo degli stessi è di 9 grammi (4.5 grammi ognuno). I tempi di ricarica sono ridotti: 1.5 ore per caricare una batteria da 400 mAh. Nelle cuffie, invece, la batteria è di 55 mAh ognuna.

La qualità audio è ottima, mentre il volume non è proprio altissimo: nella maggior parte dell’utilizzo il volume deve essere tenuto al massimo. Consigliato l’uso per lo sport. Il prezzo di acquisto delle Aukey EP-T10 è di 100 euro.