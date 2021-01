AUKEY EP-N7: auricolari in-ear Bluetooth con cancellazione attiva dei rumori

Tra le novità portate sul mercato da AUKEY, troviamo i nuovi auricolari in-ear chiamati EP-N7. Sono Bluetooth, come tutta la nuova gamma di cuffie presentate dal noto brand hi-tech. Sono dotate di microfono, in modo da poter rispondere alle telefonate e comunicare senza mai dover toccare il proprio smartphone.

La confezione di acquisto, in cartone riciclato include, oltre agli auricolari, anche una custodia caricabatterie, un cavo di ricarica, tre paia di gommini di dimensioni diverse, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni e un manuale di “installazione rapida”. In particolare, quest’ultimo spiega con alcune semplici immagini come effettuare il collegamento degli auricolari con il proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer, laptop, TV, e simili).

AUKEY EP-N7: scheda tecnica e prime impressioni

Gli auricolari presentano un design innovativo. La parte di auricolare che va nell’orecchio ha una forma ovalizzata, e i bastoni completano la modernità del design. In particolare su entrambi gli auricolari troviamo un pulsante touch multifunzione che può essere utilizzato per passare al brano precedente o successivo, mettere in pausa, rispondere, agganciare o rifiutare le chiamate in arrivo.

Inoltre, hanno una funzione che può tornare molto utile: tenendo premuto il dito sul pulsante di uno dei due auricolari, è possibile attivare e disattivare la cancellazione attiva dei rumori, ovvero l’utente può scegliere se attivare un miglior isolamento dai suoni ambientali concentrando il “sound” percepito tutto sulla musica. In più, però, c’è una terza modalità che di fatto, rende accentuati i suoni dell’ambiente esterno, e dunque si può usufruire anche dell’effetto “contrario” all’isolamento acustico. Quest’ultima funzione può tornare utile quando si cammina per strada, poiché bisogna costantemente ascoltare i rumori che ci circondano per evitare possibili incidenti e sentire anche la presenza degli altri pedoni e delle automobili.

La qualità audio è buona: i bassi sono potenti, ma allo stesso tempo ben equilibrati con le altre frequenze. In 2 ore è possibile ricaricare la custodia e, insieme alle batterie incorporate nei due auricolari, è possibile usufruire di 25 ore di autonomia totali (ricaricando gli auricolari per circa 4 volte nella custodia). Le AUKEY EP-N7 costano 70 euro.