AUKEY EP-N12: cuffie Bluetooth con microfono e cancellazione attiva dei rumori

Tra le novità di AUKEY troviamo le EP-N12. Si tratta di cuffie Bluetooth con funzione di cancellazione attiva dei rumori per ridurre isolare le orecchie dai suoni ambientali. Presenta anche il microfono incorporato per poter parlare al telefono e fare videochiamate.

La confezione di acquisto include un paio di cuffie, una custodia in similpelle, un cavo di ricarica USB-C, un cavo audio AUX, un manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 24 mesi. All’apertura della confezione, bisogna sollevare la custodia per trovare i cavetti riposti sotto di essa.

AUKEY EP-N12: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie hanno un design tradizionale. Le parti a contatto con il viso sono in spugna. L’arco superiore è regolabile per adeguarsi alla conformazione del viso, mentre i padiglioni sono ripiegabili e possono ruotate. Sul padiglione sinistro sono posizionati l’ingresso USB-C per ricaricare le cuffie, e il pulsante ANC per attivare o disattivare la cancellazione attiva dei rumori esterni.

Sul padiglione destro, invece, ci sono l’ingresso AUX per collegare le cuffie via cavo, il pulsante di accensione e i pulsanti per regolare il volume (che possono essere usati anche per passare al brano precedente o successivo). Il pulsante di accensione è in realtà multifunzione: è possibile gestire le telefonate in arrivo rispondendo, agganciando o rifiutando la chiamata. Ma non solo: è possibile anche attivare l’assistente vocale del telefono come Siri o Google Assistant.

La qualità audio è buona. I bassi sono presenti, ma equilibrati con le altre frequenze. Grazie alla possibilità di collegare le cuffie anche via cavo, è possibile usarle anche con i computer che magari non hanno il Bluetooth, o comunque con un televisore. Per quanto riguarda la batteria incorporata, ne è stata posizionata una da 500 mAh che garaniscono un’autonomia fino a 40 ore. L’autonomia scende a 33 ore se viene utilizzata la funzione di cancellazione dei rumori. Le AUKEY EP-N12 costano 22,50 euro.