Aukey EP-C8: cuffie con il cavo dotate di microfono

Aukey, l’ azienda cinese che produce accessori per smartphone, diventa sempre più famosa. Tra i prodotti sul mercato ci sono le Aukey EP-C8. Si tratta di auricolari in-ear con il cavo che presentano il microfono e il tasto multifunzione. La confezione di acquisto include oltre alle cuffie, anche 2 paia di gommini di diverse dimensioni, un manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Le cuffie presentano una struttura interamente in metallo, mentre la parte che va all’interno dell’orecchio è interamente in gomma. In questo modo, non si “soffre” il freddo tipico del metallo durante l’indossamento.

Aukey EP-C8: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto, le cuffie sono in metallo, e la qualità dei materiali lascia percepire già dal tatto la sua bontà. Il cavo è lungo 1.2 metri, dunque assolutamente negli standard classici, ma il jack è placcato in oro. Ciò significa che con il tempo non si ossida come succede con i jack metallici, il che porta a quel fastidioso fruscio quando si ruota il jack nell’ingresso.

Il pulsante multifunzione consente non solo di mettere in pausa o in play, ma anche di rispondere, rifiutare o riagganciare le telefonate in arrivo. È anche possibile, tramite doppio click, passare al brano successivo, mentre con tre click si passa a quello precedente. La qualità audio è sopra la media, con l’unica pecca che i bassi mancano un po’ di profondità. Niente da dire, invece, per il volume: a parità di volume regolato su smartphone, confrontandole con altre cuffie anche dello stesso marchio, queste si sentono di più, e non di poco.

Le cuffie sono leggere da indossare e potrebbero essere utilizzate, volendo, anche per fare sport perché il filo non stringe e non crea limitazioni nei movimenti. L’isolamento dall’ambiente esterno è ottimo e la qualità del microfono durante le conversazioni è accettabile. Le Aukey EP-C8 costano 8.69 euro.