Aukey EP-B80: cuffie Bluetooth 5.0 di fascia media con microfono

Aukey è sempre stata nota per i suoi prodotti economici ma di ottima qualità. In pochi sanno, però, che l’azienda produce anche accessori dal costo più elevato che puntano alle migliori performance senza compromessi. È il caso delle Aukey EP-B80, ovvero delle cuffie con tecnologia Bluetooth 5.0 dotate di microfono e controllo volume.

La confezione di acquisto è molto curata: è tutta nera ed è rigida. Sul lato frontale è riportato il bollino HiRes, che indica l’alta qualità audio che garantiscono le cuffie. Al suo interno sono presenti dei gommini di ricambio, sia in memory che in silicone, il manuale di istruzioni, il cavo di ricarica USB-C, una custodia in silicone, e la carta di garanzia da 2 anni.

Aukey EP-B80: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto, queste cuffie sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.0 e i tempi di ritardo tra l’utilizzo di un comando e la sua effettiva applicazione sono praticamente azzerati. Si ha a che fare con una rapidità di esecuzione molto simile a quella delle cuffie con il cavo. Il problema si riscontra con smartphone un po’ più datati, nei quali le cuffie hanno bisogno di essere appaiate più di una volta per funzionare bene, spesso riavviando il telefono o gli auricolari stessi.

Le cuffie funzionano entro un raggio di 10 metri dal dispositivo a cui sono connesse ma, se ci sono degli ostacoli, la distanza si può ridurre anche a 5 metri. L’autonomia è di 10 ore con volume medio (sul libretto di istruzioni ne sono dichiarate 8) e i tempi di ricarica sono prossimi all’ora e mezza. La qualità del microfono è buona, sia per quanto riguarda una conversazione telefonica, sia per le videochiamate in cui si utilizza la connessione ad internet.

La qualità audio è sorprendente, con bassi potenti e profondi, mentre i medi e gli alti sono ben bilanciati per un suono tridimensionale. Un punto va a favore dei tappi in memory, che sono molto comodi e riprendono la conformazione dell’orecchio, garantendo una perfetta aderenza ed isolamento acustico dall’esterno. Le Aukey EP-B80 costano 80 euro.