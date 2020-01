AUKEY EP-B56: auricolari magnetici in-ear Bluetooth 5.0 con microfono

Tra le novità portate sul mercato da AUKEY ci sono i nuovi auricolari in-ear Bluetooth chiamati EP-B56. Si tratta di cuffie dotate di alette per migliorare l’aderenza con l’orecchio e di magneti sul lato posteriore per poterle indossare come una “collana” quando non sono utilizzate.

La confezione di acquisto include oltre alle cuffie anche il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni, 2 paia di gommini di dimensioni diverse, delle alette di ricambio, il cavo di ricarica micro-USB e una custodia foderata per il trasporto. Grazie all’ultima versione Bluetooth 5.0, la velocità di appaiamento è molto elevata, al punto da ridurre al minimo il ritardo tra il pulsante premuto e l’effettivo azionamento del comando.

AUKEY EP-B56: scheda tecnica e prime impressioni

La prima cosa che si nota delle cuffie è il design. Sono moderne e sono compatibili con ogni dispositivo dotato di Bluetooth, anche quelli meno recenti. Il raggio di funzionamento è di 10 metri di distanza, mentre per l’appaiamento sarebbe utile mantenere una distanza inferiore al metro di lunghezza.

Sul lato destro c’è un “controller” su cui ci sono tre pulsanti: i due per il volume consentono anche di cambiare traccia, mentre con quello centrale è possibile oltre che accendere/spegnere le cuffie, anche mettere in play/pausa, rispondere alle chiamate in arrivo, agganciarle o rifiutarle direttamente. Quello che cambia tra i vari azionamenti è il numero di click e la permanenza del dito sul pulsante.

La qualità audio è buona e anche il volume massimo è di tutto rispetto. È possibile, con il tasto multifunzione centrale, anche attivare Siri, Alexa, e altri assistenti vocali. Per ricaricare la batteria, è necessaria un’ora e mezza, mentre l’autonomia è di 8 ore con il volume al massimo. Riducendolo, è possibile aumentare la durata della batteria. Le AUKEY EP-B56 costano 23 euro.