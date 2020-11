AUKEY EP-B52: cuffie Bluetooth over ear con microfono incorporato

AUKEY ha presentato la sua ultima novità: si chiamano EP-B52 e sono delle cuffie Bluetooth di tipo over ear, cioè quelle dotate di archetto e padiglioni morbidi. La tecnologia Bluetooth è quella più moderna: ovvero la 5.0. I driver presentano dimensioni da 40 millimetri e la sensibilità sfiora i 120 dB.

La confezione di acquisto include oltre alle cuffie, anche un cavo di ricarica, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. Le cuffie possono essere utilizzate sia tramite connettività Bluetooth che tramite cavo.

AUKEY EP-B52: scheda tecnica e prime impressioni

Innanzitutto, le cuffie presentano un design abbastanza moderno. Il materiale adoperato per la maggior parte di esse è metallico, mentre le parti a contatto con il viso e la testa sono in spugna morbida. L’archetto può essere regolato in base alla conformazione del proprio viso. L’appaiamento con il dispositivo è estremamente rapido e le cuffie hanno un raggio di funzionamento di 10 metri senza ostacoli.

Le batterie sono da 400 mAh e garantiscono un’autonomia fino a 18 ore con una sola carica. Per ricaricare completamente la batteria sono necessarie circa 2 ore e mezza. Sul padiglione destro sono posizionati led, pulsanti, ingresso per il cavo di ricarica, e il microfono. I pulsanti per regolare il volume, se tenuti premuti, consentono di passare al brano precedente o successivo.

Il pulsante multifunzione, invece, consente di mettere in play/pausa, oppure di gestire le telefonate in arrivo senza mai toccare il proprio telefono. Le cuffie presentano anche il supporto per attivare gli assistenti vocali come Siri, Google Assistant, Alexa e altri. La qualità audio è buona e il volume raggiunto è alto. Le cuffie non avvolgono completamente le orecchie, ma poggiano su di esse. Il prezzo delle AUKEY EP-B52 è di 36 euro.