AUKEY EP-B40S: cuffie Bluetooth con microfono incorporato

Tra i nuovi prodotti presentati da AUKEY, ci sono le nuove AUKEY EP-B40S. Si tratta di cuffie Bluetooth in-ear con microfono incorporato dal prezzo piuttosto contenuto, senza peccare, però, in termini di qualità ed affidabilità.

La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, anche dei gommini di diverse dimensioni, dei supporti di diversa lunghezza per aderire meglio alle orecchie, il cavo di ricarica micro-USB, un fodero per il trasporto, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Essendo Bluetooth, le cuffie sono compatibili con ogni dispositivo dotato di tale connettività, anche quelli più datati: quindi smartphone, tablet, laptop, sia con sistema operativo Android, che con iOS, che con Windows.

AUKEY EP-B40S: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie sono disponibili in varie colorazioni, hanno un design molto semplice e grazie agli archetti posti sopra gli auricolari, l’aderenza con l’orecchio migliora. Questo consente di utilizzare le cuffie anche per fare sport, senza la minima preoccupazione di poterle perdere, anche perché esse pesano appena 13 grammi.

Inoltre, grazie ai magneti presenti sul retro degli stessi, è possibile appendere le cuffie al collo quando non sono utilizzate. Grazie alla protezione IPX4, gli auricolari sono resistenti anche alle gocce d’acqua: possono perciò essere usate nelle giornate di pioggia.

La connettività è del tipo Bluetooth 4.1, che consente un rapido appaiamento con il proprio dispositivo. Grazie ai pulsanti presenti su un’apposita pulsantiera, è possibile alzare/abbassare il volume, rispondere, rifiutare o agganciare le chiamate in arrivo, passare al brano precedente/successivo. Il raggio di funzionamento è di 10 metri, mentre per la fase di appaiamento è consigliato tenere la distanza inferiore al metro. L’autonomia garantita è di circa 8 ore. La qualità audio è buona e lo stesso vale per la qualità di materiali e assemblaggio. Il prezzo delle AUKEY EP-B40S è di 20 euro.