Aukey EP-B39: gli auricolari Bluetooth con neckband e microfono integrato

Le Aukey EP-B39 sono auricolari Bluetooth con microfono integrato che sono costituiti da un arco che appoggia sul collo su cui sono posizionati i vari pulsanti per la gestione delle funzioni. La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, anche un cavo di ricarica, 3 paia di gommini di diverse dimensioni, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Come già detto, esteticamente presentano un arco dal quale partono i cavi degli auricolari veri e propri. Grazie all’arco che si appoggia attorno al collo, è possibile far penzolare le cuffie quando non sono utilizzate, senza doverle ri-posare.

Aukey EP-B39: scheda tecnica e prime impressioni

La connettività con i dispositivi avviene tramite Bluetooth 4.1, e il raggio di funzionamento è di 10 metri senza ostacoli. In presenza di muri, perimetrali o divisori, la distanza massima diminuisce. In stanby, le batterie da 300 mAh garantiscono un’autonomia di 500 ore, mentre se in funzione, garantiscono quasi 20 ore di riproduzione. L’autonomia dipende, però, anche dal volume delle cuffie, in quanto se al massimo l’autonomia diminuisce e viceversa.

Per ricaricare interamente le batterie sono necessarie 2 ore e mezza e il peso al netto delle cuffie è di 46 grammi. L’appaiamento con lo smartphone o con qualsiasi altro dispositivo avviene in pochi secondi e, una volta connesso, è possibile regolare il volume con i pulsanti multifunzione che, se tenuti premuti, consentono di passare al brano precedente o quello successivo.

Con il pulsante centrale, invece, è possibile mettere in play/pausa e gestire le telefonate in base al numero di click e al tempo di permanenza del dito sul tasto. La qualità audio è ottima, e anche il volume raggiunto è molto alto. Essendo una tecnologia Bluetooth 4.1, c’è un minimo di ritardo tra l’azionamento del pulsante e lo svolgimento del comando richiesto: tuttavia, si parla di qualche decimo di secondo. Le Aukey EP-B39 costano 45 euro.